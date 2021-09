Britney Spears est fiancée à son petit ami Sam Asghari

in

Britney Spears et Sam asghari sont plus forts qu’hier !

En fait, la chanteuse superstar et son amour de longue date sont fiancés, a confirmé Spears sur son Instagram le dimanche 7 septembre. 12. “Je ne peux pas y croire”, a-t-elle écrit à côté d’une vidéo d’elle et d’Asghari, avec sa magnifique bague. Asghari a également partagé la nouvelle sur sa page Instagram, publiant un gros plan du diamant avec des emojis du roi et de la reine.

Cette nouvelle passionnante survient cinq ans après leur première rencontre sur le tournage de son clip “Slumber Party”. C’est vrai, l’entraîneur personnel a joué dans le visuel, qui a chuté en novembre 2016.

Il n’y a pas si longtemps, Spears, 39 ans, qui traverse sa bataille pour la tutelle, a félicité Asghari, 27 ans, d’être restée à ses côtés. “Non seulement ce mignon petit trou a été avec moi pendant les années les plus difficiles de ma vie, mais il se trouve qu’il est un très bon cuisinier !” a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux en août. “Franchise Fast & Furious, ne manquez pas votre prochaine star.”