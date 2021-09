Britney Spears et la lutte pour sa tutelle : ce qu’il faut savoir

Comment la tutelle de Britney Spears a commencé et ce qui va suivre 11:16

. – Ce mercredi, le monde entendra Britney Spears lors d’une audience de tutelle ordonnée par le tribunal.

Spears n’a pas encore saisi le tribunal depuis que son avocat commis d’office, Samuel Ingham III, a déposé une demande de suspension de son père, Jamie Spears, en tant que tuteur de sa succession de 60 millions de dollars.

Le père de Spears gardait sa succession depuis 2008, avec l’avocat Andrew Wallet, après une série de problèmes personnels avec la chanteuse, qui étaient publiquement connus. À la suite de la démission de Wallet en 2019, le père de Spears était seul responsable de la surveillance de ses finances jusqu’à ce que la juge Brenda Penny nomme le cabinet Bessemer Trust, en novembre 2020, pour servir de co-tuteur.

L’audience tant attendue a des membres des médias et des partisans de Britney réclamant une place dans la salle d’audience. Bien qu’on s’attende à ce qu’elle comparaisse virtuellement, la Cour supérieure du comté de Los Angeles a déjà déclaré aux membres des médias qu’ils allaient disposer d’une salle d’audience débordante où les téléspectateurs pourraient écouter à distance les débats, car les sièges seront limités.

Voici une chronologie des événements qui ont conduit à l’audience.

Début janvier 2008

Britney Spears est emmenée au Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles, où elle subit des tests de dépistage de drogue et d’alcool et une évaluation psychiatrique, après un conflit de garde à son domicile.

Fin janvier 2008

Elle est à nouveau hospitalisée, cette fois au Centre médical de l’Université de Californie, à Los Angeles, et en sort presque une semaine plus tard.

1er février 2008

Jamie Spears, le père de Britney, dépose une requête devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles pour placer sa fille sous homologation temporaire à la suite de ses hospitalisations.

6 février 2008

Jamie et Lynne Spears publient une déclaration après la sortie de leur fille de l’hôpital. “En tant que parents d’une fille adulte en pleine crise de santé mentale, nous sommes extrêmement déçus ce matin d’apprendre que, sur recommandation de son psychiatre traitant, notre fille Britney est sortie de l’hôpital qui pouvait le mieux prendre soin d’elle et garder son coffre-fort. “Lisez la déclaration, selon un rapport du Los Angeles Times.

“Nous sommes profondément préoccupés par la sécurité et la vulnérabilité de notre fille et pensons que sa vie est actuellement en danger. Il existe des ordonnances de tutelle créées pour protéger notre fille qui sont ouvertement ignorées. Nous demandons seulement que les ordonnances du tribunal soient suivies pour éviter une tragédie. . “

28 octobre 2008

La juge Reva Goetz rend permanente la tutelle ordonnée par le tribunal de Britney Spears. Le père de la chanteuse, ainsi que l’avocat Andrew Wallet, deviennent co-gardiens de sa succession, et son père est son tuteur et supervise ses soins médicaux.

novembre 2018

Jamie Spears est hospitalisé pour des problèmes intestinaux. Il passe 28 jours au Sunrise Hospital de Las Vegas, avant de poursuivre sa convalescence chez lui.

4 janv. 2019

Britney Spears annonce qu’elle prendra une interruption de travail pour une durée indéterminée et reportera sa résidence “Domination” à Las Vegas pour se concentrer sur sa famille, citant les récents problèmes de santé de son père.

Mars 2019

La chanteuse est admise dans un centre de traitement résidentiel volontaire de 30 jours, selon des sources proches d’elle qui ont parlé à CNN. Elle se rend sur les réseaux sociaux pour dire qu’elle prend “du temps pour elle”. Le hashtag #FreeBritney commence à circuler sur les réseaux sociaux à peu près au même moment.

Printemps 2019

Andrew Wallet démissionne en tant que co-tuteur de la succession du chanteur et Jamie Spears devient l’unique gardien de la personne et de la succession de Britney.

6 mai 2019

Lynne Spears dépose une requête en justice pour être tenue informée de toutes les questions liées à l’état de santé de sa fille, selon des documents judiciaires dans l’affaire obtenus par CNN.

10 mai 2019

Britney Spears assiste à une audience annuelle du tribunal de tutelle et entre au tribunal main dans la main avec sa mère. À l’époque, une source connaissant directement le public a déclaré à CNN que la chanteuse avait demandé de mettre fin à sa tutelle.

9 sept. 2019

Jodi Montgomery est nommée tutrice temporaire de Spears pour superviser sa santé et ses décisions médicales.

Mars 2020

Britney Spears se rend chez sa famille à Kentwood, en Louisiane, où elle est mise en quarantaine pendant deux semaines avec ses parents et sa sœur, Jamie Lynn.

23 juillet 2020

Le frère de Britney, Bryan Spears, fait une interview sur un podcast dans lequel il parle de la garde de sa sœur.

“En général, je pense, vous savez, [Jamie] Il a fait de son mieux compte tenu de la situation dans laquelle il se trouvait. Vous savez, nous avons dû, genre, travailler ensemble comme une famille pour que ça continue. […] Elle a toujours voulu s’en sortir [la tutela]”.

31 août 2020

L’avocat nommé par le tribunal de Britney Spears, Samuel Ingham III, demande que Jamie Spears soit démis de ses fonctions de tuteur de la succession du chanteur et demande à la juge Brenda Penny de recruter Bessemer Trust, une société de gestion de patrimoine et d’investissement, pour superviser la succession de Britney.

10 novembre 2020

Le juge Penny refuse de révoquer Jamie Spears en tant que curateur de la succession de Britney, mais nomme le Bessemer Trust pour agir en tant que co-tuteur.

15 décembre 2020

Jamie Spears parle à CNN. Il dit que sa fille lui manque et ne lui a pas parlé depuis des mois.

“J’aime ma fille et elle me manque beaucoup. Lorsqu’un membre de la famille a besoin de soins et d’une protection particuliers, les familles devraient intervenir, comme je l’ai fait au cours des 12 dernières années ou plus, pour sauvegarder, protéger et continuer d’aimer Britney inconditionnellement. J’ai et continuerai de fournir un amour indéfectible et une protection féroce contre ceux qui ont des intérêts égoïstes et ceux qui cherchent à nuire à elle ou à ma famille. “

5 février 2021

Le New York Times présente un documentaire mettant en lumière la tutelle de Spears intitulé “Framing Britney Spears”. Cela suscite un intérêt international pour la tutelle en cours, et beaucoup demandent qu’elle y soit levée.

12 février 2021

Justin Timberlake, qui est sorti avec Spears entre 1998 et 2002, s’excuse auprès d’elle après le documentaire dans lequel son manque apparent de compassion pour les problèmes qu’elle a eus après leur rupture a été dépeint négativement.

2 mars 2021

Jamie Spears parle à CNN par l’intermédiaire de son avocate, Vivian Thoreen, “[a Jamie] Elle n’aimerait rien de plus que de voir que Britney n’a pas besoin d’une tutelle, ” dit Thoreen à CNN. ” Que la tutelle se termine ou non dépend vraiment de Britney. Si vous souhaitez mettre fin à votre tutelle, vous pouvez déposer une requête pour y mettre fin. »

23 mars 2021

L’avocat de Britney Spears demande au tribunal de remplacer définitivement Jamie Spears par Jodi Montgomery en tant que tuteur personnel du chanteur.

30 mars 2021

Spears utilise Instagram pour dire que le documentaire du New York Times l’a fait pleurer pendant deux semaines.

Britney : J’ai pleuré deux semaines après avoir regardé Framing Britney Spears 2:10

27 avril 2021

Ingham déclare que “Britney veut s’adresser directement au tribunal”. Une audience est prévue le 23 juin pour que Spears parle de sa tutelle.

3 mai 2021

Spears critique les documentaires qui sont réalisés sur sa tutelle dans un post Instagram.

“Tant de documentaires sur moi cette année avec les opinions d’autres personnes sur ma vie… Ces documentaires sont tellement hypocrites… ils critiquent les médias et font la même chose ?????”

Elle poursuit : “Je ne vous connais pas tous, mais je suis ravie de vous rappeler à tous que même si j’ai traversé des moments assez difficiles dans ma vie… J’ai eu tellement plus de moments incroyables dans ma vie et malheureusement , amis … Je pense que le monde est plus intéressé par le négatif … “

23 juin 2021

Spears s’adresse au juge dans son affaire de tutelle et demande que l’accord soit résilié. En lisant des notes préparées pendant plus de 20 minutes, la chanteuse qualifie la tutelle d'”abusive”, et explique qu’au fil des années elle s’est sentie obligée d’agir, d’utiliser des contraceptifs et de prendre des médicaments contre son gré.

“Je veux juste retrouver ma vie. Cela fait 13 ans et c’est assez”, dit Spears.

