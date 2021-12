Britney Spears et le prince William ont eu une cyber relation

(Amazon.com)

L’auteur a précisé que la relation entre le royal et l’interprète de « Baby Oops I Did It Again » n’a jamais dégénéré en quelque chose de grave depuis le le contact qu’ils ont eu était uniquement par e-mail et par téléphoneCependant, pour des raisons encore inconnues Ils n’ont jamais pu prendre rendez-vous en personne.

Il y a quelque temps, Britney s’est souvenue d’avoir rencontré le prince William. La chanteuse a assuré qu’elle était en contact avec lui tout au long de 2002 et a décrit sa relation avec le royal comme une « amitié » qui était « exagérée ». Spears a dit qu’ils avaient échangé un peu et que ils étaient censés se rencontrer mais cela ne s’est jamais produit.