Britney Spears et Sam Asghari de retour à LA après leur anniversaire

Britney Spears et Sam Asghari sont enfin de retour du Mexique après avoir fêté son grand anniversaire 4-0 pendant près d’une semaine à Cabo… et il s’avère que leurs festivités comprenaient une troisième et une quatrième fête !

Brit et le jet privé de son fiancé ont atterri mardi matin à Los Angeles, et ils ont eu tout un débarquement. Oui, la chanteuse tenait l’un de ses chiens, tandis qu’un assistant emportait l’autre hors de l’avion… et Sam traînait derrière.

Nous n’avions pas réalisé que Lacey, une Maltaise, et Hannah, la Yorkie, étaient avec le couple lors de la célébration de l’anniversaire. C’est bien de voir que Brit a gardé toute la famille ensemble pendant les vacances.

Comme nous l’avons signalé précédemment … les chiens de la pop star ont été emmenés d’elle brièvement pendant l’été, car sa gouvernante croyait que les chiots étaient négligés.

Espérons que tout aille bien qui se termine bien… pour les chiens et leur propriétaire.