Britney Spears et Sam Asghari envisagent d’acheter une maison une fois la conservation terminée

in

Britney Spears et son fiancé, Sam Asghari, sont prêts à commencer leur nouvelle vie ensemble… mais ils veulent le faire sous un nouveau toit et sans les contraintes d’une tutelle.

Des sources proches de Britney disent à TMZ… elle et Sam prévoient de faire passer leur relation au niveau supérieur en décrochant une place, mais ne bougeront pas tant que Britney n’aura pas le contrôle total de ses propres finances.

On nous dit que Britney cherche à quitter la vallée et à se rapprocher de la région d’Hollywood / LA avec Sam … mais ils gardent leurs options ouvertes quant à savoir exactement où et quel type de propriété ils veulent acheter.

Nos sources de Britney disent qu’une chose est sûre cependant – elle est plus que prête à quitter son domicile actuel … car il y a trop de mauvais souvenirs là-bas d’avoir été contrôlée par la tutelle. Elle a dit qu’elle avait l’impression d’être prise en otage dans sa maison actuelle, donc cette décision a beaucoup de sens.

Comme vous le savez … Britney et Sam sont ensemble depuis des années, mais en juin quand elle lui a donné témoignage explosif lors d’une audience au sujet de sa tutelle, elle a affirmé qu’elle avait été empêchée de l’épouser et d’avoir des enfants avec lui.

Quant au prix… eh bien, elle gagnera de l’argent avec sa maison actuelle et elle a 60 millions de dollars en banque, donc l’argent ne sera pas un problème.

Lire du contenu vidéo

SEPTEMBRE 2021 @britneyspears / Instagram

Bien que cela ait été réfuté par son père, Jamie, et le conservateur de sa personne, Jodi Montgomery, cela a soulevé de sérieux signaux d’alarme sur la façon dont elle était traitée.

Puis, plus tôt ce mois-ci après des semaines de spéculation, Sam a proposé à Britney … et elle a dit oui.”

Et, bien sûr, puis il y a eu la monumentale audience du tribunal cette semaine… au cours de laquelle Jamie a été retiré de la tutelle de Britney et des roues ont été mises en mouvement pour dissoudre complètement la tutelle.

Ainsi, les temps changent pour Britney … avec un nouveau mari et potentiellement une nouvelle maison à venir.