Britney Spears et Sam Asghari s’éclatent à moto

@samasghari / Instagram

Britney Spears s’est éclatée samedi soir à moto avec son fiancé, Sam Asghari.

Britney semblait super heureuse alors qu’elle rentrait chez elle après leur balade. Cela dit, elle a prévenu sa famille qu’elle pourrait bientôt les faire exploser, car la tutelle semble toucher à sa fin après 13 ans.

Elle a posté… « Seigneur, aie pitié des âmes de ma famille si jamais je fais une interview !!! » Comme tu le sais, Britney se sent abandonnée par toute sa famille, qui, selon elle, s’est échappée d’elle pendant des décennies.

Ce qui est intéressant… ce que fera Britney une fois la tutelle terminée. Elle a naturellement peur, car elle a été sous la tutelle pendant la majeure partie de sa vie d’adulte. Elle dit « Je vais juste être honnête et dire que j’ai attendu si longtemps pour être libéré de la situation dans laquelle je me trouve… et maintenant que c’est ici, j’ai peur de faire quoi que ce soit parce que j’ai peur de faire un erreur!! »

Britney a poursuivi … « Pendant tant d’années, on m’a toujours dit que si je réussissais, ça pouvait finir… et ça n’a jamais été le cas !!! J’ai travaillé si dur mais maintenant que c’est ici et que je me rapproche de plus en plus de la fin, je’ Je suis très heureux mais il y a beaucoup de choses qui me font peur. »

Britney a également prévenu ses fans qu’elle allait faire une pause dans les réseaux sociaux… « Je ne publierai pas autant dans un monde où c’est notre liberté d’être libre, c’est dommage !!! Je j’ai commencé à vivre ça quand j’ai eu les clés de ma voiture pour la première fois il y a 4 mois et ça fait 13 ans !!!! »

Il y a certainement une certaine amertume… « Je n’ai rien fait pour être traité comme je l’ai fait depuis 13 ans !!! Je suis dégoûté par le système et j’aimerais vivre dans un autre pays !!! »

Britney a également dit qu’elle allait fêter Noël au début de cette année. Bonne idée, étant donné les pénuries d’approvisionnement, même si nous supposons que ce n’est pas la raison.