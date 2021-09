Britney Spears et Sam Asghari seraient désespérés pour un engagement au milieu de la bataille pour la conservation

Le petit ami de Britney Spears, Sam Asghari, aurait hâte de mettre une bague au doigt de la pop star. Une source proche du couple partage avec Entertainment Tonight que les deux sont extrêmement optimistes pour un engagement bientôt. “Britney et Sam forment un couple de fin de partie. Mais pour eux, tout est une question de timing”, a déclaré la source au média. “Tous leurs rêves pour leur relation ont été suspendus en raison de la tutelle. Ils n’ont pas pu progresser comme un couple adulte normal. C’est comme sortir ensemble au lycée. C’est leur expérience depuis environ deux ans. .”

Britney a témoigné lors de ses audiences de tutelle qu’elle aspirait à un engagement, mais qu’elle n’a pas été en mesure de faire certaines choses dans le cadre de son arrangement actuel. Spears a révélé qu’elle voulait faire un certain nombre de choses, notamment avoir plus d’enfants et se marier. Avec son père quittant son rôle, le couple pourrait avoir une chance de finalement marcher dans l’allée. “Les choses s’améliorent enfin et cela commence à devenir très réel pour eux qu’ils pourront bientôt reprendre les rênes et avoir le contrôle total en couple”, a ajouté la source. “Ils sont prêts à embrasser ce prochain chapitre et à s’aimer sans limites ou sans se sentir en laisse. Naturellement, un engagement est la prochaine étape.”

“Il n’a jamais été question de, ‘Est-ce que ça arrivera?’ Il a toujours été question de quand”, a déclaré l’initié. “Ils se rapprochent enfin du” quand “grâce à la poursuite de la tutelle de Britney qui a cédé en sa faveur. Tout est bien réel pour Sam en particulier, et l’engagement est plus que jamais dans son esprit. Lui et Britney le veulent vraiment”, a-t-il ajouté. note la source, ajoutant: “Ils veulent aussi toute la famille. C’est juste une question de timing.”

Asghari a déjà expliqué clairement ses projets de mariage et de vie avec le chanteur de “Circus”, déclarant à ET en 2019 qu’il voulait “absolument” l’épouser. “C’est quelque chose que chaque couple devrait faire. C’est tout l’intérêt d’une relation – nous sommes une famille”, avait-il déclaré à l’époque. “Croyez-moi, si nous nous marions un jour, tout le monde le saura”, a-t-il ajouté. « En fait, vous pourriez être le premier à savoir – vous ne savez jamais ! » Il a récemment été surpris en train de regarder des bagues, il semble donc que certains développements pourraient bientôt arriver.