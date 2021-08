Britney Spears explique la raison de ses publications « seins nus »

Qu’est-ce qu’une tutelle légale ? Voici les avantages et les inconvénients 4:21

. – Britney Spears est passée de déclarer qu’elle publierait moins sur les réseaux sociaux à montrer un peu de peau.

La chanteuse a récemment publié des photos “topless” sur son compte Instagram vérifié. Sur les photos, elle couvre ses seins nus avec ses mains.

Dans une série de photos, Spears a expliqué dans la description: “Je n’ai pas subi d’opération sur mes seins en seulement une semaine … et je ne suis pas enceinte … J’ai des seins sur ces photos parce que j’ai dévoré de la nourriture.”

“Avant de vous montrer plus de photos de mon corps … je veux que vous compreniez mes réflexions sur l’exposition de ma peau”, a écrit Spears. “À mon avis, la réponse immédiate lorsqu’une femme est chaude et veut enlever une cape est assez tordue … non … je ne parle pas dans un club de strip-tease ou un spectacle … juste à une échelle pratique d’être dans ta voiture et de réaliser que tu portes une stupide chemise à manches longues en été !!!! “

Elle a poursuivi en écrivant qu’elle avait posté les photos “topless” “parce que je suis née nue dans ce monde et je sens honnêtement que le poids du monde a été sur mes épaules et m’a fait me voir de cette façon”.

“Je voulais me voir d’une manière plus légère… nue… comme la façon dont je suis née et pour moi, en repensant aux photos que je prends, c’est fou la psychologie de me voir dans ma forme la plus pure. preuve en est la douleur… la souffrance… les larmes… et les lourds fardeaux ne sont pas qui je suis”, a-t-il écrit. “Je suis une femme… une belle… femme sensible qui a besoin de me regarder dans ma forme la plus pure !!!”

Spears est actuellement impliquée dans une bataille pour mettre fin à plus d’une décennie de tutelle qui a été établie après des inquiétudes concernant sa santé mentale.

Dans son article “topless”, il mentionne son soutien au mouvement #FreeBritney qui a pris naissance pour soutenir cette bataille.

Le 9 août, Spears a écrit dans un commentaire sur une vidéo montrant un avocat coupé qu’elle prévoyait de publier moins parce que “les nouvelles ont été assez désagréables en racontant des mensonges horribles et méchants à mon sujet”.

