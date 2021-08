Britney Spears explique les photos Instagram topless

Britney Spears a parlé d’une série de photos nues qu’elle a publiées sur Instagram. L’icône de la pop, qui est en train de lutter contre sa tutelle oppressive, a récemment partagé plusieurs photos seins nus sur ses réseaux sociaux, suscitant des spéculations et des inquiétudes parmi les fans qu’elle clarifie maintenant. Non, elle n’a pas eu de boulot, et non, elle n’est pas enceinte. Elle se sent simplement plus libre quand elle est nue.

Britney a publié pour la première fois des photos seins nus sur Instagram fin juillet, les sous-titrant simplement avec plusieurs emojis de marque de baiser (💋). Ils sont arrivés juste au moment où elle a commencé à s’ouvrir davantage sur les réseaux sociaux – même en appelant son père, sa sœur et ses détracteurs sur Instagram.

Mais lundi soir, Britney – qui, selon un rapport du New Yorker, écrit ses propres publications sur les réseaux sociaux – a expliqué qu’être nue l’aide à se sentir plus libre et plus semblable à elle-même, écrivant : « Je voulais me voir d’une manière plus légère. et développant ses pensées dans une longue légende :

“Je veux que vous compreniez mes pensées sur l’exposition de ma peau !!!! À mon avis, c’est assez tordu la réponse immédiate de quand une femme est chaude et qu’elle veut en jeter une couche… non… je ne parle pas dans un club de strip-tease ou une performance… juste à une échelle pratique d’être dans votre voiture et de réaliser que vous portez une stupide chemise à manches longues en été !!!! ” elle a dit. “La réaction immédiate de toute femme qui fait ça après avoir perdu une couche est DAMN I FEEL BETTER… donc vous pensez que vous êtes mieux !!!”

Elle a ajouté plus tard qu’elle avait l’impression que le poids du monde reposait sur ses épaules (compte tenu de ce qu’elle a vécu avec sa tutelle, c’est plus que compréhensible):

“Je parie que vous vous demandez pourquoi j’exposerais mon corps MAINTENANT… eh bien, c’est parce que je suis né dans ce monde nu et j’ai honnêtement l’impression que le poids de la volonté a été sur mes épaules et cela m’a fait me voir de cette façon ! !!! Je voulais me voir d’une manière plus légère… nue… comme la façon dont je suis née et pour moi en regardant mes photos quand je tire c’est fou la psychologie en me voyant dans ma forme la plus pure prouve que la douleur… fait mal… les larmes… et les lourds fardeaux ne sont pas qui je suis. Je suis une femme…. une belle… femme sensible qui a besoin de me regarder dans ma forme la plus pure !!! Non… je ne vais pas faire de photos seins nus pour le reste de ma vie parce que ça deviendrait ennuyeux mais c’est sûr que ça aide quand on a besoin d’être éclairé 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ !!!! “

Britney a ensuite terminé son message avec une mention directe du mouvement #FreeBritney, exprimant sa gratitude pour le soutien des fans :

“Je dois admettre que les commentaires de FREE BRITNEY après avoir enlevé ma chemise étaient en fait vraiment drôles !!! La campagne Free Britney a commencé avec toutes vos incroyables chemises roses Free Britney 👚 il y a 3 ans !!! Il y a un sens bien plus profond au mouvement que vous ne pouvez jamais imaginer… mes fans ont toujours été tellement incroyables et je vous aime tous 🌹🌹🌹 !!!! Psss ça a été tourné le dimanche saint hier ✨ !!!! “

