Britney Spears explique les raisons de ses photos seins nus

“J’ai l’impression que jouer m’a rendu trop conscient de mon corps et ce n’est pas attirant … Je parie que tu te demandes pourquoi j’exposerais mon corps maintenant … Eh bien, c’est parce que je suis né dans ce monde nu et je sens honnêtement que le poids du monde a été sur mes épaules et m’a fait me voir ainsi !!! Je voulais me voir d’une manière plus légère… nue”, a-t-il déclaré.

« Pour moi, regarder mes photos lors de la prise de vue est une psychologie folle lorsque me voir dans ma forme la plus pure prouve que la douleur … la douleur … les larmes … et les charges lourdes ne sont pas ce que je suis », a expliqué Britney à propos de ce que c’est que de voir ses photos passées.

Puis Britney a clôturé le message sur une note enjouée applaudissant la créativité de ses fans, en particulier le nombre de commentaires “Free Britney” qu’elle a reçus après avoir enlevé sa chemise et les avoir qualifiées de “putainment drôles”.