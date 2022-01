Britney Spears exprime «l’énergie de la femme libre» en révélant le selfie NSFW

Britney Spears a testé jeudi les limites des standards d’Instagram en partageant une photo d’elle complètement nue. Spears, 40 ans, fête toujours la fin de ses 13 ans de tutelle et est enfin en mesure de prendre elle-même des décisions financières. La tutelle a été créée en 2008 et a finalement pris fin lors d’une audience en novembre 2021.

« L’énergie de la femme libre ne s’est jamais sentie aussi bien », a écrit Spears mercredi, à côté de deux selfies miroir. Sur les deux photos, Spears ne portait que des bas blancs. Elle a ajouté des émojis de cœur et de fleurs pour couvrir les parties exposées de son corps, ce qui aurait conduit Instagram à retirer la photo. Elle a verrouillé la publication pour que les fans ne puissent pas commenter, mais plus de 1,3 million de followers ont aimé la publication au cours des trois premières heures suivant sa publication.

Peu de temps après, Spears a également posté une vidéo d’elle posant dans un maillot de bain deux pièces rose. « C’est mon tout premier maillot de bain taille haute… mon fiancé l’aime bien mais je ne suis pas sûre… C’est super cool parce que tu peux l’ajuster haut ou bas », a-t-elle écrit. La vidéo a été réglée sur « Dakiti » de Bad Bunny et Jhay Cortez. Elle a également gardé la section des commentaires verrouillée.

« L’énergie de la femme libre »

Le fiancé auquel Spears fait référence dans le deuxième article est Sam Asghari, son petit ami depuis 2016. Spears et Asghari ont confirmé leur engagement en septembre 2021, alors que sa bataille pour mettre fin à la tutelle touchait à sa fin. Asghari proposé avec une bague conçue par le fondateur de Forever Diamonds, Roman Malayev. « Le couple a officialisé aujourd’hui leur relation de longue date et est profondément touché par le soutien, le dévouement et l’amour qui leur ont été exprimés », a déclaré le manager d’Asgharis, Brandon Cohen, à PEOPLE en septembre.

précédentsuivant

Son « premier maillot de bain taille haute… jamais »

Avant son article nu, Spears a publié une vidéo d’un restaurant de Los Angeles qu’elle a visité mercredi soir. Elle a jailli de l’expérience dans une légende, écrivant même sur le fait de confondre un étranger avec Julia Roberts. « Je dirai que ce fut l’une des expériences les plus magiques de ma vie et je ne l’oublierai jamais », a-t-elle écrit.

précédentsuivant

‘Oui, j’ai lu les commentaires’

L’une des raisons possibles pour lesquelles Spears a peut-être cessé de permettre aux fans de commenter ses publications est qu’elle reçoit toujours des remarques négatives de la part des trolls. Mercredi, elle s’est excusée de s’être indulgente mais a rappelé à tout le monde qu’elle n’avait pas pu faire les choses qu’elle aimait depuis 13 ans. Certains des commentaires qu’elle a vus dans les publications précédentes étaient « absolument haineux ».

« Je veux dire, j’ai bu mon premier verre de vin rouge le week-end dernier », a écrit Spears mercredi. « J’ai attendu 13 ans… C’est assez long !!! Le sarcasme de moi moi moi… ma famille m’a bien appris par leurs actions… à être égoïste et à s’aimer… jouez !!! Dans un monde où nous avons tous le droit de parler… de conduire… d’acheter de l’alcool… de faire la fête… d’avoir de l’argent… Je m’excuse de ME PLAISIR devant les masses… et de danser un peu plus lentement ! !! Je veux dire à quoi je pensais ?? Personne n’est parfait !!! Pss… Oui, j’ai lu les commentaires et les gens sont absolument odieux. »

précédentsuivant

« Faites attention que 2022 ne se présente pas et ne nous morde pas tous »

La sœur cadette de Spears, Jamie Lynn Spears, a également été la cible de commentaires haineux, d’autant plus que Spears l’a publiquement critiquée lors de la bataille pour la tutelle devant le tribunal l’année dernière. Dans un article récent, Jamie Lynn a noté qu’elle était habituée à la haine, mais un commentaire récent ciblant sa fille était trop pour elle. « Vous ne m’aimez pas, et c’est bien, mais cela ne devrait en aucun cas être toléré, encore moins pour les enfants mineurs innocents », a écrit Jamie Lynn, rapporte BuzzFeed.

précédentsuivant

« L’une des expériences les plus magiques de ma vie »

Spears a également abandonné sa sœur. Jamie Lynn a fait référence aux montagnes russes 2021 dans son article sur le réveillon du Nouvel An. « Cher 2021, vous avez fait de votre mieux… bénissez votre cœur », a-t-elle écrit. « En espérant que 2022 n’apporte rien d’autre que la guérison, l’amour, la paix et le bonheur à tous, en souhaitant à tous une bonne et heureuse année en toute sécurité. »

précédentsuivant

« Rose » selfie

Le 3 janvier, Spears a semblé répondre avec son propre message sur la fin de 2021, qui comprenait une photo en noir et blanc d’une petite fille donnant le majeur. « Regardons ce que nous disons à nos années… 2021 a fait de son mieux… bénissez son cœur ?????????? » elle a écrit. « Pourquoi non… c’est plus comme faire attention que 2022 ne se présente pas et ne nous morde pas tous dans le a— et partez en disant bénissez vos cœurs !!!!! Soyez en sécurité… en bonne santé… et gentil mes amis. .. notre monde en a besoin. »

précédent