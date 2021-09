Britney Spears « extatique » sur Jamie demandant de mettre fin à la conservation

in

Britney Spears prend son père pour argent comptant – qu’il est d’accord pour mettre fin à la tutelle – et elle est plus qu’heureuse.

Des sources directement liées à Britney disent à TMZ… qu’elle est “extatique” Jamie a déposé des documents juridiques demandant non seulement au juge de mettre fin à la tutelle, mais de le faire sans autre évaluation mentale. Britney était catégorique à ce sujet en juin lorsqu’elle a témoigné devant le tribunal.

On nous dit qu’elle considère le 180 de Jamie comme une “victoire totale”, et croit que la pression du public ainsi que la pression exercée par son avocat, Matthieu Rosengart, sont responsables de sa volte-face.

Cela dit, nos sources nous disent que le point de vue de Britney sur son père et leur relation n’a pas changé. Elle est toujours extrêmement en colère contre lui à cause de son rôle dans la tutelle.

On nous a également dit que Britney voulait que la question de la résiliation soit au premier plan lors de la prochaine audience du 29 septembre. Comme nous l’avons signalé, le but de cette audience est de discuter de l’avenir de Jamie au sein de la tutelle. Britney le veut dehors et Jamie a déjà dit qu’il ira.

Britney n’a pas encore déposé de documents juridiques pour mettre fin à la tutelle. Rosengart a déclaré qu’il s’agissait d’un processus en 2 étapes, dont la première consiste à retirer Jamie. Il n’a pas indiqué quand il pourrait déposer des documents pour mettre fin, mais maintenant que Jamie a pris sa décision, on nous dit que Britney veut que la question soit carrément soulevée lors de l’audience.

Comme nous l’avons signalé, nos sources Jamie disent que les documents qu’il a déposés ont été conçus pour appeler le bluffer ses détracteurs … il est inébranlable depuis des années, et très récemment aussi, que Britney a besoin des conseils d’une tutelle pour survivre à cause de son état. Bien que Jamie dise maintenant que la tutelle devrait se terminer sans évaluation mentale, nos sources disent qu’il pense que le juge en ordonnera toujours une. Il a dit dans le passé… qu’il ne croit pas que le juge coupera le cordon de la tutelle de 13 ans.

Restez à l’écoute …