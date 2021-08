Britney Spears fait des bruits NSFW dans une vidéo de dessert avec son petit ami Sam Asghari

Britney Spears a récemment été entendue faire des bruits NSFW dans une vidéo publiée sur Instagram par son petit ami, Sam Asghari. Dans le clip, partagé sur Instagram Stories d’Asghari et rapporté par The Sun, le danseur envisage de creuser dans un sundae de crème glacée, pendant que Spears filme. De derrière la caméra, elle laisse échapper des sons très intéressants, semblant imiter un orgasme. Finalement, les deux éclatent de rire avant de couper la caméra.

Le nouveau clip intervient après que Jamie Spears, le père du chanteur, a annoncé qu’il prévoyait de quitter son poste de conservateur. Jamie est le conservateur de sa fille depuis 13 ans et c’est lui qui l’a placée sous l’ordonnance juridiquement contraignante en 2008, lorsqu’elle a subi une dépression mentale et émotionnelle très publique. Au cours des derniers mois, Spears a parlé davantage de son expérience et a demandé à plusieurs reprises que Jamie soit révoqué en tant que conservateur.

Maintenant, après la pression de sa fille et du public, Jamie a accepté de se retirer. Variety rapporte que, bien que son avocat, Jamie ait déclaré qu’il ne croyait pas qu’il y ait de “motifs réels pour le suspendre ou le révoquer”. Cependant, il choisit de le faire en raison de la “bataille publique avec sa fille”, même s’il estime qu'”il est très discutable qu’un changement de conservateur en ce moment soit dans l’intérêt de Mme Spears”.

L’avocat de Jamie a ajouté: “Néanmoins, même si M. Spears est la cible incessante d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt.” Le dossier se lit comme suit : « Donc, même s’il doit contester cette pétition injustifiée pour sa révocation, M. Spears a l’intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur. Comme la Cour l’a probablement supposé, avant l’arrivée du nouvel avocat de Mme Spears, M. Spears avait déjà travaillé sur une telle transition avec l’ancien avocat nommé par le tribunal de Mme Spears, Sam Ingham. Spears n’a pas encore publié de déclaration officielle sur la nouvelle.

En réponse, le nouvel avocat de Spears, Mathew Rosengart, a déclaré en partie : “Nous sommes heureux que M. Spears et son avocat aient reconnu aujourd’hui dans un dossier qu’il doit être retiré. Nous sommes cependant déçus par leurs attaques honteuses et répréhensibles en cours. sur Mme Spears et d’autres.” Rosengart, a ajouté : « Nous sommes impatients de poursuivre notre enquête approfondie sur la conduite de M. Spears et d’autres, au cours des 13 dernières années, alors qu’il récoltait des millions de dollars sur la succession de sa fille, et j’ai hâte de prendre la décision de M. Spears. dépôt sous serment dans un proche avenir.”