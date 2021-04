Britney Spears fait du shopping à Malibu sans que quelqu’un l’accompagne

Britney Spears n’était pas allée nulle part seule depuis longtemps en raison des restrictions légales auxquelles elle est confrontée.

Britney Spears est revenue pour quitter son domicile, au milieu de la confrontation juridique qui l’entoure depuis des années en raison de sa tutelle, dont elle a demandé le retrait de son père.

En 2019, Britney a été admise dans un hôpital psychiatrique pour la troisième fois. Bien qu’à l’époque on ait dit que c’était dû à une dépression nerveuse, on a appris plus tard que son père l’avait forcée à entrer après ne pas l’avoir prévenu qu’elle sortirait pour un hamburger.

Parmi à quel point cela a l’air farfelu et extrême, la star a déclaré qu’elle avait un faible pour les hamburgers. Entre sa frénésie alimentaire et la situation d’anxiété et de stress dans laquelle elle vit, de nombreuses personnes s’inquiètent pour elle.

C’est pourquoi la voir seule, en plein jour au Malibu Country Mart, attire l’attention sur l’attention croissante portée à son bien-être qui était à nouveau à l’honneur avec la sortie du documentaire «Framing Britney Spears».

En plus de projeter un côté vulnérable et innocent de Britney, le documentaire parle des personnes qui ont bénéficié de son talent et de son travail, y compris son père, qui a de moins en moins d’adeptes.

Il y a à peine un mois, Jamie Spears, le père de l’artiste, exigeait le versement de 3,9 millions de dollars pour couvrir les services de ses avocats, entre autres dépenses dont 16 mille dollars par mois sont répartis en salaire pour son travail et 2600 de plus à le bureau à partir duquel il gère les biens de sa fille.

Lors de sa sortie, Britney portait un blazer de son petit ami Sam Asghari, dont elle a ensuite parlé dans une vidéo Instagram après avoir reçu plusieurs questions sur son état émotionnel. La princesse de la pop a profité de sa publication pour recommander une marque qu’elle a trouvée dans le centre commercial et tenter de calmer l’envie de ses fans.