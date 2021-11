Britney Spears fait l’éloge avec émotion des fans alors qu’ils célèbrent la fin de la conservation à l’extérieur du palais de justice

Britney Spears s’est exprimée quelques instants après que la juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Brenda Penny, a mis fin à la tutelle de 13 ans de la pop star. Bien qu’elle n’ait pas assisté à l’audience du tribunal vendredi, elle a partagé une vidéo de ses fans acclamant devant le palais de justice, beaucoup d’entre eux portant des chemises #FreeBritney ou portant une banderole avec la phrase derrière eux. Elle a remercié tout le monde pour leur soutien, maintenant qu’elle contrôle les décisions importantes de sa vie pour la première fois depuis plus d’une décennie.

« Bon Dieu j’aime tellement mes fans que c’est fou !!! » a écrit le chanteur de « Womanizer ». « Je pense que je vais pleurer le reste de la journée !!!! Meilleur jour de ma vie… louez le Seigneur… puis-je obtenir un Amen. » Elle a inclus le hashtag « Freed Britney » et les fans lui ont rapidement donné le « amen » qu’elle demandait. Spears a également posté une photo d’elle en robe jaune. « Je ne peux pas le croire !!!! Encore une fois… le meilleur jour de ma vie », a-t-elle ajouté.

Le fiancé de Spears, Sam Asghari, a également célébré la nouvelle. Il a posté un bloc rose avec le mot « Liberté » à l’intérieur. « L’histoire s’est faite aujourd’hui. Britney est libre ! » il a écrit. Avant l’audience, Asghari a partagé une vidéo de Spears et de lui-même portant des t-shirts #FreeBritney pendant que la chanson de Spears « Work Bitch » était jouée.

L’audience de vendredi a été courte, l’avocat de Spears, Mathew Rosengart, commençant la procédure en lisant des citations du témoignage choquant de Spears en juin, lorsque Spears a demandé la fin de la tutelle. « Le bilan est clair. Le moment est venu aujourd’hui », a-t-il déclaré, rapporte Variety. Il a également expliqué que lui et Laurie Ann Wright, l’avocate de la conservatrice temporaire Jodi Montgomery, avaient déposé lundi un plan de résiliation qui est toujours scellé. Il a déclaré à Penny que le plan créait un « filet de sécurité » pour Spears, à la fois sur le plan financier et personnel. Le comptable John Zabel, qui a remplacé le père de Spears, Jamie Spears, en tant que conservateur après sa suspension en septembre, disposera d’un « pouvoir administratif limité » à la fin de la tutelle.

La tutelle a été créée en 2008, lorsque Jamie a demandé au tribunal l’autorité sur la vie et les finances de Spears à la suite de ses problèmes de santé mentale publique. Il a été rendu permanent plus tard cette année-là. Ces dernières années, la tutelle a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des fans et d’autres personnes qui se demandaient pourquoi la tutelle continuait de superviser la vie et la carrière d’une superstar de la pop.

Lors de son témoignage en juin, Spears a accusé les conservateurs de prendre des décisions importantes pour elle, la forçant à travailler et l’empêchant d’avoir des enfants. Elle a accusé son père d’avoir tout approuvé. Bien que Jamie ait nié tout acte répréhensible, il a demandé au tribunal d’envisager de mettre fin à la tutelle début septembre. Quelques semaines plus tard, il a été suspendu et Zabel a été nommé conservateur temporaire à la place de Jamie.

Il reste encore des problèmes à résoudre. Les prochaines audiences du tribunal étaient prévues pour le 8 décembre et le 19 janvier. Rosengart a également déclaré dans le passé qu’il souhaitait une enquête sur les actions de Jamie pendant la tutelle. Lorsqu’un documentaire du New York Times a allégué que les conservateurs avaient engagé une équipe de sécurité qui enregistrait les conversations de Spears, Rosengart a déposé des documents suggérant que Jamie et les conservateurs pourraient avoir enfreint la loi en enregistrant les conversations de Spears avec son ancien avocat. « Placer un appareil d’écoute dans la chambre de Britney serait particulièrement horrible et corroborerait une grande partie de son témoignage convaincant et poignant. M. Spears a franchi des lignes insondables », a déclaré Rosengart dans un communiqué après la diffusion du documentaire.

Jamie a refusé de répondre aux questions du documentaire du Times. « Toutes ses actions étaient bien dans les paramètres de l’autorité qui lui a été conférée par le tribunal », a déclaré son avocat à l’époque. « Ses actions ont été faites avec la connaissance et le consentement de Britney, de son avocat commis d’office et/ou du tribunal. Le dossier de Jamie en tant que conservateur – et l’approbation de ses actions par le tribunal – parlent d’eux-mêmes. »