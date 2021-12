Britney Spears fait une déclaration surprenante sur le fait d’avoir été forcée à suivre une thérapie pendant la conservation

Depuis l’annonce de la fin de sa tutelle de 13 ans, Britney Spears a été extrêmement franche sur les réseaux sociaux au sujet de la douleur et de l’indignité qu’elle a subies. Dans une nouvelle vidéo Instagram, Spears a réalisé un sketch détaillant ses expériences dans les séances de « thérapie forcée » qui faisaient partie de la tutelle. Dans le sketch, Spears joue à la fois sa thérapeute et elle-même.

« Bonjour, en tant que thérapeute aujourd’hui, je suis ici pour vous poser quelques questions. Je ne suis pas là pour vous déranger, je veux juste que vous soyez complètement détendu. Détendez-vous, je ferai le travail « , a déclaré Spears alors qu’il était dans la personnalité du thérapeute. « Je suis là pour vous aider, clé numéro un, alors détendez-vous. Détendez-vous totalement, allongez-vous… tout ira bien. Mais la psychose de ce qui se passe dans votre tête va aussi dans la mienne, donc nous avons juste besoin de éliminer ces blocages… Je dois faire mon travail pour vous pour vous aider à réussir.

La vidéo passe ensuite à Spears dans le rôle d’elle-même sur le canapé. « Oui, je me sens bien », dit Spears sans émotion. « J’ai passé une excellente année. J’ai passé une excellente journée. »

« Autant de thérapies que j’ai dû faire contre mon gré… d’être forcée de payer et d’écouter des femmes me dire comment elles vont contribuer à mon succès… c’était une joie… non vraiment… 10 heures par jour, 7 jours par jour semaine … pas de mensonge … dans cette belle nation, il serait juste que je consacre ma vie à des sketchs au merveilleux thérapeute !!!! » Spears a sous-titré la vidéo. « Je vous remercie sincèrement mes chers cœurs pour vos efforts !!! La fin, c’est moi qui célèbre… c’est clairement TERMINÉ parce que mes médicaments fonctionnent ‘Murica !!!! Pssss BALLS et KISS MY MOTHER F—— A– !!!!! »

Suite à l’annonce qu’elle serait désormais en mesure de contrôler ses décisions, sa vie et ses finances, Spears s’est rendue sur Instagram pour remercier ses fans pour leur soutien continu. « Le mouvement #FreeBritney — vous êtes rock », a déclaré le chanteur de « Toxic ». « Honnêtement, ma voix a été étouffée et menacée pendant si longtemps, et je n’ai pas pu parler ou dire quoi que ce soit … Je pense honnêtement que vous m’avez sauvé la vie, d’une certaine manière. 100 pour cent. » La tutelle de Spears a été mise en place en 2008 et a vu son père, Jamie Spears, prendre le contrôle de l’ensemble de sa succession.

« Je suis dans la tutelle depuis 13 ans. C’est très long pour être dans une situation dans laquelle vous ne voulez pas être », a poursuivi Spears dans sa vidéo, qui, selon elle, n’était qu’un « indice » de ce qu’elle dirait sur un prochain révélateur avec Oprah. Ce sont les « petites choses » qui font la plus grande différence, a poursuivi l’artiste « surprotégée », d’avoir les clés de sa voiture et de posséder une carte de guichet automatique, « voir de l’argent pour la première fois » et « être capable d’être indépendant et de se sentir comme une femme. »

Spears a poursuivi qu’elle espérait que son histoire « aurait un impact et apporterait des changements au système corrompu » des tutelles. « Je ne suis pas ici pour être une victime », a-t-elle ajouté. « J’ai vécu avec des victimes toute ma vie d’enfant, c’est pourquoi je suis sorti de chez moi et j’ai travaillé pendant 20 ans… Je suis ici pour défendre les personnes atteintes de vrais handicaps et de vraies maladies. »

Dans la légende de Spears, elle a qualifié sa tutelle de « démoralisante et dégradante », affirmant que les membres de sa famille « devraient tous être en prison » pour des « mauvaises choses » non mentionnées qu’ils lui ont faites au fil des ans, y compris sa « mère ecclésiastique » Lynne Spears. « Je suis habituée à garder la paix pour la famille et à me taire… mais pas cette fois… », a-t-elle conclu. « Je n’ai PAS OUBLIÉ et j’espère qu’ils pourront lever les yeux ce soir et savoir EXACTEMENT CE QUE JE VEUX !!!! »