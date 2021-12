Britney Spears fête ses 40 ans et sera libre pour la première fois | .

Aujourd’hui, le célèbre chanteuse américaine, Britney Spears, a 40 ans, mais on dit que plus de 13 ans de ces 40 ans ont été volés grâce à l’extrême tutelle qu’il avait avec son père.

C’est à l’âge de 27 ans que l’artiste s’est rendu compte qu’il avait passé toute sa vie sur scène et derrière les caméras de télévision, il traversait un moment très compliqué de santé mentale qui s’est terminé par son hospitalisation d’office dans une clinique psychiatrique, alors que son patrimoine et une grande partie de ses affaires sont restés entre les mains de son père Jamie lances.

Depuis qu’elle était petite, elle gagnait des concours de talents et allait la voir 16 ans Lorsque Jive Records a commencé à jouer un album solo qui allait faire ses débuts pour devenir numéro un et le rester pendant plus d’un mois, le célèbre ‘Bébé encore une fois’.

Après cela, elle a travaillé jusqu’à ce que sa tutelle se produise, qui a été dissoute il y a à peine deux semaines et qui était la première fois qu’elle était libre de toute sa vie.

Cependant, quand elle avait 16 ans, elle contrôlait absolument ses émissions et son premier quart de travail, elle décidait comment elle voulait sonner et comment elle voulait voir les moindres détails.

Ce grand changement a aussi beaucoup touché, et après avoir été si à succès Tant avec son premier album qu’avec le second, le grand changement qui a conduit l’artiste à l’un des moments les plus sombres de sa vie a dû se terminer à un moment donné, pendant longtemps les réseaux sociaux ont crié pour sa liberté et heureusement il a déjà atteint .



Britney Spears l’a enfin libérée, c’est son 40e anniversaire et elle en profite.

A 21 ans il gagnait plus de 44 millions de dollars avec sa tournée « Dreamweaver Within a Dream, gains qu’il faisait accumuler mais qu’il n’imaginerait jamais qu’il ne pourrait pas supporter après ses 27 ans, une pause qui a pris trop de temps.

Il est également important de se souvenir de l’occasion où vous vous êtes rasé la tête et vous êtes précipité sur la voiture d’un photographe avec votre parapluie, un fait qui reste à ce jour l’un de ces moments les plus mémorables, peut-être l’un des pires.

La princesse de la pop était mécontente du tutorat de son père et a également demandé sa libération, ils ont même réussi à choisir les couples qu’il a choisis et même la couleur des meubles de sa maison, une situation qui a indigné ses fans et les internautes qui ont vu à quel point ils en profitaient. sa.

Heureusement, vous avez maintenant cette liberté tant désirée et vous pourrez profiter de ce 40e anniversaire avec Sam Asghari, son partenaire actuel et maintenant son fiancé.