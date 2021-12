Britney Spears, à ses followers : « Ils m’ont sauvé la vie » 1:27

. – Britney Spears fête ses 40 ans ce jeudi 2 décembre. La chanteuse, qui est devenue populaire à l’adolescence avec son tube « … Baby One More Time », a posté sur les réseaux sociaux pour rappeler à ses fans qu’elle se sent toujours jeune.

Spears a présenté des bikinis dans le post et a cité le film « This is 40 », mettant en vedette Leslie Mann, qui dit: « Je ne veux pas faire de shopping dans des magasins à l’ancienne. Je ne veux pas aller chez J. Jill ou Chico’s ou Ann Taylor. »

Elle a essayé diverses tenues sur une bobine, apparaissant devant un énorme sapin de Noël tout en essayant des robes de fête.

« La mode et les vacances… devinez quoi ???? Mon anniversaire approche », a-t-il légendé la vidéo, y compris un emoji de gâteau d’anniversaire.

Spears a beaucoup à célébrer cette année après avoir remporté son combat pour mettre fin à ses 13 ans de tutelle et reprendre le contrôle de ses finances.

Depuis lors, elle célèbre sa nouvelle vie sur Instagram avec des danses et des citations inspirantes.