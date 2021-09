in

Britney Spears fiancée à Sam Asghari. Le couple a annoncé ses fiançailles ce dimanche sur Instagram, après plus de quatre ans ensemble.

Le chanteur et le coach ont commencé leur relation après s’être rencontrés sur le tournage du clip de Britney, “Slumber Party” en 2016.

Spears, 39 ans, et Asghari, 27 ans, ont partagé la nouvelle sur Instagram, et ont lu ceci, le manager d’Asghari, Brandon Cohen, a partagé une déclaration supplémentaire avec People, affirmant qu’il était “fier de célébrer et de confirmer les fiançailles”.

“Le couple a officialisé sa longue relation aujourd’hui et est profondément ému par le soutien, le dévouement et l’amour qu’ils ont exprimés”, a déclaré Cohen, ajoutant que la bague de fiançailles de Britney avait été conçue par le bijoutier new-yorkais Roman Malayev.

Selon People, Britney est “euphorique” par la proposition – a déclaré une source, bien sûr. Dans une vidéo Instagram, Britney montre la bague et dit “OUI!” quand Sam demande s’il a aimé. L’anneau dit à l’intérieur Lioness, c’est ce que Sam appelle Britney.

Ainsi, Britney Spears s’est fiancée à Sam Asghari. Toutes nos félicitations! J’espère juste que Sam l’aime assez pour signer un PRENUP IRONCLAD sans problème. On verra …

Partagez les potins !