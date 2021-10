Britney Spears jette apparemment de l’ombre à sœur Jamie Lynn sur le drame du titre du livre

Britney Spears semble avoir jeté de l’ombre sur sa sœur Jamie Lynn Spears, après que la jeune Spears soit tombée dans un drame autour du titre de son prochain livre. Jamie Lynn prévoyait d’intituler ses mémoires « Je dois avouer », mais les a changées en « Choses que j’aurais dû dire », après avoir reçu beaucoup de réactions de la part des fans de sa sœur. Maintenant, dans un nouveau post Instagram, Spears semble plaisanter sur la situation en écrivant : « Je pense sortir un livre l’année prochaine mais j’ai des problèmes pour trouver un titre alors peut-être que mes fans pourraient m’aider !!! ! »

Pour « Option 1 », Spears a suggéré : « S—, je ne sais vraiment pas » et pour « Option 2 », la pop star a proposé : « Je me soucie vraiment de ce que les gens pensent. » Elle a ensuite demandé : « Qu’en pensez-vous ? » Spears a reçu quelques suggestions de ses fans et de ses abonnés, avec une personne lançant: « Les choses que ma sœur n’aurait pas dû dire », comme option de titre. « Best-seller instantané. Reine de l’ombre ! Les lances supérieures », a ajouté quelqu’un d’autre. « Jamie Lynn va probablement aimer ce post en prétendant qu’elle ne sait pas qu’il s’agit d’elle … pour la millionième fois », a commenté un dernier fan.

Le nouveau poste de Spears intervient après que son père, Jamie Spears, a été suspendu en tant que conservateur. Fin septembre, la juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny – qui a supervisé l’affaire Spears – a approuvé John Zabel CPA comme conservateur temporaire de la succession de Britney, comme l’avait demandé son avocat, Mathew Rosengart. La juge a cité un « environnement toxique » comme base de la décision, qu’elle pense être « dans le meilleur intérêt de Britney Spears », selon GMA. En réponse, le conseil juridique de Spears a critiqué le choix en arguant que Spears ne pense pas que Zabel soit qualifié pour gérer la succession de Britney.

« Respectueusement, le tribunal a eu tort de suspendre M. Spears, de mettre un étranger à sa place pour gérer la succession de Britney et de prolonger la tutelle même que Britney a supplié le tribunal de mettre fin au début de l’été », ajoute le communiqué. « Encore une fois, c’est M. Spears qui a pris l’initiative de déposer la requête pour mettre fin à la tutelle alors que ni l’ancien avocat commis d’office de Britney ni son nouvel avocat privé ne le feraient. C’est M. Spears qui a demandé au tribunal hier audience pour mettre immédiatement fin à la tutelle alors que le propre avocat de Britney s’y opposait. »

Enfin, la déclaration a conclu : « Malgré la suspension, M. Spears continuera de veiller aux meilleurs intérêts de sa fille et de travailler de bonne foi pour une résolution positive de toutes les questions. » Britney essaie de mettre fin à sa tutelle depuis un certain temps maintenant, le processus étant finalement accéléré une fois que Rosengart est intervenu au cours de l’été. La pop star bien-aimée est maintenant beaucoup plus proche que jamais de la fin définitive de la tutelle.