Britney Spears met à jour ses futurs plans pour bébé à la fin de la conservation

Britney Spears regarde vers l’avenir. Quelques jours après la fin officielle de sa tutelle de 13 ans, Spears a partagé une publication sur Instagram dans laquelle elle évoquait ses futurs projets de bébé. Son poste arrive quelques mois après qu’elle a annoncé ses fiançailles avec Sam Asghari. De plus, cela survient des mois après qu’elle a déclaré au tribunal que sa tutelle l’empêchait de prendre des décisions importantes concernant sa vie personnelle, comme se marier et avoir des enfants.

Spears n’a pas mâché ses mots en écrivant qu’elle envisageait « d’avoir un autre bébé ». Elle a posté une photo prise par le photographe Kei Moreno di Tomasso, qu’elle a légendé avec: « Je me demande si celle-ci est une fille … elle est sur ses gardes pour chercher quelque chose … c’est sûr. » Spears est maman de deux garçons, Sean, 16 ans, et Jayden, 15 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Kevin Federline.

En juin, lorsque Spears a parlé de sa tutelle pour la première fois depuis des années, elle a affirmé qu’elle voulait avoir un autre bébé mais que ses tuteurs l’empêchaient de prendre cette décision. Elle a affirmé à l’époque: « Je voudrais avancer progressivement et je veux avoir la vraie affaire. Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé. J’ai un [IUD] à l’intérieur de moi pour ne pas tomber enceinte. Ils ne veulent pas que j’aie d’enfants – plus d’enfants. »

Maintenant que Spears est libérée des paramètres de sa tutelle, elle est en mesure de prendre des décisions importantes concernant sa vie personnelle, notamment si elle souhaite avoir plus d’enfants. Vendredi, son avocat, Mathew Rosengart, a déclaré que la tutelle avait été résiliée en ce qui concerne à la fois la personne de Spears et sa succession. Selon CNN, l’avocat a poursuivi : « C’est un jour monumental pour Britney Spears. La prochaine étape pour Britney, et c’est la première fois que cela peut être dit depuis environ une décennie, appartient à une seule personne, Britney. »

Bien que sa tutelle ait pris fin, il y a des questions juridiques qui doivent être réglées. Les prochaines audiences dans l’affaire sont prévues pour le 8 décembre et le 19 janvier. De plus, il reste à savoir si les membres de la famille de Spears, y compris son père Jamie Spears, pourraient faire l’objet de poursuites judiciaires pour leur rôle dans la situation.