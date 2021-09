Britney Spears met la spéculation sur son corps pour se reposer avec une vidéo révélatrice

Britney Spears n’a pas peur de répondre aux critiques sur son compte Instagram, et la pop star a récemment publié une vidéo contestant les allégations de photoshop. Spears a d’abord partagé une photo d’elle aux seins nus face au miroir, montrant ses fesses dans un string. “Voici mon a–!!!!” elle a écrit à côté d’un emoji clignotant et d’un emoji pêche. De nombreuses personnes dans ses commentaires ont affirmé qu’elle avait photoshopé l’image, alors Spears a décidé de répondre de front à cette accusation.

Spears a posté une vidéo du tournage alors qu’elle fait un petit shimmy dans le miroir. “Voici une vidéo pour que vous puissiez voir que c’est vraiment mon a–!!!!” Spears a sous-titré la vidéo. “Pas de filtres ni de couvertures… c’est la vraie affaire !!!! Psss je me tire avec une perche à selfie et je le ferai toujours. “

Spears a récemment reçu de bonnes nouvelles après que son père, Jamie Spears, a déposé une pétition pour mettre fin à ses 13 ans de tutelle. Jamie, qui est le conservateur de sa fille depuis 2008, a déposé la requête mardi, écrivant dans le dossier que “les événements récents liés à cette tutelle ont remis en question si les circonstances ont changé à un point tel que les motifs d’établissement d’une tutelle peuvent n’existe plus.” Le dossier a ajouté que si Spears “veut mettre fin à la tutelle et pense qu’elle peut gérer sa propre vie, M. Spears pense qu’elle devrait avoir cette chance”.

Bien que Spears n’ait encore publié aucune remarque publique sur les derniers développements de l’affaire de tutelle en cours, qui depuis des mois fait la une des journaux et suscite des appels croissants à “Free Britney”, des sources ont déclaré à TMZ qu’elle était plus qu’heureuse. La source a ajouté que Spears est “extatique” non seulement avec la demande de son père pour qu’un juge mette fin à la tutelle, mais aussi la demande de le faire sans autre évaluation mentale. Cependant, la relation de Spears avec son père est toujours une pente glacée, car les sources ont déclaré que “la vision de Spears sur son père et leur relation n’a pas changé. Elle est toujours extrêmement en colère contre lui à cause de son rôle dans la tutelle”.