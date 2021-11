Britney Spears n’a actuellement aucun plan pour s’asseoir avec Oprah

Britney Spears dit qu’elle est prête à raconter son histoire au monde – potentiellement même à travers Oprah – mais il y a encore beaucoup à définir avant, ou même si cela se produit.

Britney a fait vibrer les fans cette semaine lorsqu’elle a posté une vidéo et a taquiné: « Je pourrais aussi bien faire un aperçu de mes réflexions sur le gramme avant d’aller remettre les choses au point sur @Oprah. »

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Des sources proches de Spears nous disent pour le moment qu’il n’y a rien de réglé avec Oprah. En fait, on nous dit qu’il n’y a pas du tout d’interviews prévues pour Britney pour le moment … que ce soit à la télévision, dans la presse écrite ou en podcast/radio.

Nos sources disent que Britney aime toujours s’adapter à la vie sans la tutelle, et même si elle est prête à s’asseoir et à raconter son histoire à un moment donné … ce ne sera pas dans un avenir proche.

Lire du contenu vidéo

11/12/21 TMZ.com

TMZ a cassé l’histoire, il y a actuellement un plan en cours de mise en place consolider 2 des trusts du chanteur – l’un créé en 2004, l’autre en 2018 – en un seul compte contrôlé par Britney.

Non seulement ses finances s’organisent, mais l’équipe de Britney a également créé un liste de recommandations pour assurer la sécurité de Britney … l’exhortant à prendre les médicaments nécessaires, à se rendre à des rendez-vous chez le médecin, à s’abstenir de consommer de la drogue et de l’alcool et même à limiter la conduite.

Encore une fois, ces choses ne sont que des recommandations, et il appartiendra à Britney d’en tenir compte ou non dans son quotidien.

Britney a déjà apprécié sa nouvelle liberté, week-end dernier elle a été vue à Los Angeles, Catch pour le dîner, et a été plus active que jamais sur ses comptes de médias sociaux.