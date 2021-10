Britney Spears n’a pas l’intention de revenir sur scène après son mandat de conservateur

Pour Britney Spears, se produire est la dernière chose à laquelle elle pense malgré de grands changements dans sa vie… et certaines personnes autour d’elle pensent qu’elle pourrait ne plus jamais monter sur scène.

Des sources proches de Britney disent à TMZ… qu’elle ne veut pas travailler ou se produire pour le moment, et c’est son état d’esprit depuis longtemps.

Lire du contenu vidéo

SEPTEMBRE 2021 @britneyspears / Instagram

On nous dit que Britney apprécie ses récents fiançailles et le fait que Jamie plus maintenant mais le travail et la performance ne sont pas sur sa liste de priorités, même si elle sait que ses fans veulent la voir sur scène.

Le jour ne viendra peut-être jamais… des sources disent que certaines personnes qui ont tourné avec Britney dans le passé et qui ont mis la main sur l’aspect showbiz de sa carrière se sentent fortement… elle pourrait ne plus jamais se produire.

Comme vous le savez… Britney a résidé à Vegas pendant des années, mais elle a affirmé devant le tribunal qu’elle avait été forcée de se produire et qu’elle n’avait jamais voulu faire sa tournée européenne de 2018.

Britney a clairement fait savoir qu’elle ne reviendrait plus sur scène tant que Jamie serait impliqué dans la tutelle. Mais, quiconque l’a écoutée au tribunal de retour en juin sait que la tournée a été difficile pour elle… voire tourmentante.

Son ancien directeur, Larry Rudolph, a démissionné de son poste en juillet et a affirmé Britney avait l’intention de prendre sa retraite du monde de la musique… donc on dirait que rien n’a changé de ce côté-là.