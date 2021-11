Britney Spears n’a pas l’intention d’interviewer Oprah

Il n’y a pas d’interview d’Oprah sur les cartes pour Britney (Photo:@brineyspears/CBS)

Britney Spears n’a actuellement pas l’intention de s’asseoir pour une interview avec Oprah Winfrey après la fin de sa tutelle, selon les rapports.

La superstar de la pop, 39 ans, a récemment repris le contrôle de sa vie et de sa carrière pour la première fois en 13 ans après s’être battue pour mettre fin à l’arrangement juridique complexe sous lequel elle a été placée en 2008 en raison de problèmes de toxicomanie et de santé mentale.

Après la fin de la tutelle, Britney a taquiné ses fans plus tôt cette semaine lorsqu’elle a publié une vidéo avec la légende: « Je pourrais aussi bien faire un aperçu de mes réflexions sur le gramme avant d’aller remettre les choses au point sur @Oprah. »

Cependant, des sources proches de Britney ont déclaré à TMZ qu' »il n’y avait rien de défini avec Oprah ».

L’initié a ajouté à la publication qu’il n’y avait aucune interview prévue pour la chanteuse pour le moment alors qu’elle continue de s’adapter à la vie sans la tutelle.

« Bien qu’elle soit disposée à s’asseoir et à raconter son histoire à un moment donné… ce ne sera pas dans un avenir proche », ont-ils déclaré.

Britney a récemment célébré sur les réseaux sociaux et remercié ses fans dévoués de #FreeBritney qui s’étaient à nouveau rassemblés devant le tribunal de Los Angeles.

Plus tôt ce mois-ci, elle a tweeté : » Bon Dieu, j’aime tellement mes fans que c’est fou !!! Je pense que je vais pleurer le reste de la journée !!!! Meilleur jour de ma vie… louez le Seigneur… puis-je avoir un Amen ????’

Elle a ajouté le hashtag #FreedBritney.

Au cours de l’été, elle a livré un témoignage explosif au tribunal, affirmant que l’arrangement – qui est généralement réservé aux personnes très malades ou âgées – était abusif et la privait de droits humains fondamentaux tels que se marier et avoir plus d’enfants.

Britney a été libérée de sa tutelle (Photo: Film Magic)

La tutelle a également conduit à une rupture des relations de Britney avec sa famille.

Son père Jamie, 69 ans, a joué un rôle crucial dans la formation de la tutelle en 2008, arguant que sa fille ne pouvait plus s’occuper d’elle-même.

Plus : Britney Spears



Elle s’était désintégrée aux yeux du public et, en 2007, s’était tristement rasé la tête. Britney a également perdu la garde de ses deux fils avec son ex-mari Kevin Federline.

Metro.co.uk a contacté un représentant de Britney pour commentaires.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();