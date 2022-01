Britney Spears ne reviendra pas à la musique pour une raison importante | INSTAGRAM

Vous connaissez sûrement déjà la procédure judiciaire compliquée que Britney Spears, la chanteur célèbre Américain qui était sous tutelle de son père pendant de nombreuses années de sa vie et dans lequel il a pratiquement fait ce qu’on lui a dit, car cette fois il a révélé une situation très forte qui, assure-t-il, est la principale raison pour laquelle il ne retournerait pas au L’industrie de la musique.

je passe par un post de votre Instagram officiel dans lequel la célèbre a avoué qu’elle n’est pas prête à revenir à la musique, ce non pas parce qu’elle ne veut pas mais parce qu’il y a une raison qui lui a fait très peur.

Je voulais être gentil mais ce que mon cœur était impardonnable. Pendant 13 ans, j’ai demandé à être autorisé à interpréter de nouvelles chansons et des remix de mes anciennes chansons mais ils ont dit non « , je n’étais tout simplement pas une personne libre.

« C’était un piège pour me faire échouer, tellement de temps perdu juste pour m’embarrasser, je suppose que la plupart trouvent maintenant étrange que je ne fasse même pas mon Musique. Les gens n’ont aucune idée des choses horribles qu’ils m’ont faites personnellement et de ce que j’ai vécu. J’ai déjà très peur des gens et du business, j’étais vraiment touchée ».

Il est important de mentionner qu’il est vraiment visible qu’elle n’a pas passé un très bon moment, malgré les nombreuses occasions que nous avons vues très heureuses sur leurs réseaux sociaux, certains ont également noté que cela avait l’air très fini, non seulement à cause des années mais à cause de ces situations si fortes qu’il a dû traverser.



Britney Spears a partagé son calvaire et la principale raison pour laquelle elle ne reviendra pas à la musique pour le moment.

Des milliers de personnes ont donné leur goût à ses publications et beaucoup plus qui lui ont fait part de leurs commentaires exprimant qu’ils la comprenaient à l’époque que la chanteuse.

Récemment, nous avons célébré contre elle le fait qu’elle peut déjà faire des publications de toutes sortes sur son Instagram officiel, elle n’a donc pas cessé de partager sa joie concernant cette question, mais jusqu’à présent, nous n’avons aucune nouvelle qu’elle veuille chanter à nouveau.

Nous devrons attendre de voir si Britney Spears récupère et bien sûr nous commenterons quand elle le fera, au cas où vous décideriez de revenir sur scène, vous le découvrirez également ici.