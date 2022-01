Britney Spears ne suit plus sa soeur Jamie Lynn Spears sur Instagram

Deux mois avant la fin de la tutelle, Jamie a été suspendu en tant que co-conservateur de Britney de sa succession de 57 millions de dollars, une décision que sa mère et son ex-femme Lynne ont approuvée, affirmant qu’elle pensait qu’il était « incapable » de faire avancer les intérêts de leur fille. du sien.

Il a déclaré plus tard dans une déclaration par l’intermédiaire de son avocat : « Pendant 13 ans, [Mr. Spears] ont essayé de faire ce qui est dans [Britney’s] l’intérêt supérieur, que ce soit en tant que restaurateur ou de son père… Pour toute personne qui a essayé d’aider un membre de sa famille aux prises avec des problèmes de santé mentale, elle peut apprécier l’énorme quantité de soucis quotidiens et de travail que cela exige. Pour M. Spears, cela signifiait également se mordre la langue et ne pas répondre à toutes les attaques fausses, spéculatives et non fondées contre lui par certains membres du public, les médias ou, plus récemment, le propre avocat de Britney. »