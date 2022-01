Britney Spears « ne suit plus sa sœur Jamie Lynn sur Instagram » après la tutelle

Britney Spears avait déjà frappé sa sœur Jamie Lynn (Photo: .)

Britney Spears aurait cessé de suivre sa sœur Jamie Lynn sur Instagram après avoir dénoncé sa famille au milieu de sa bataille pour la tutelle.

La hitmaker de Toxic, qui a été libérée de ses 13 ans de tutelle en novembre, apparaît toujours dans la liste « suivante » de Jamie Lynn sur l’application de médias sociaux.

Cependant, Jamie Lynn, 30 ans, n’apparaît pas dans la liste « suivante » de Britney.

Britney, 40 ans, a déjà frappé sa sœur lors de sa bataille juridique.

Elle a critiqué sa sœur pour avoir interprété ses chansons, écrivant en partie sur Instagram : « Je n’aime pas que ma sœur se présente à une cérémonie de remise de prix et interprète MES CHANSONS en remix !!!!!. Mon soi-disant système de soutien m’a profondément blessé !!!!’

Jamie Lynn semble toujours suivre Britney (Photo: .)

Elle a également écrit en référence à sa famille sur les réseaux sociaux : » Je suggère que si vous avez un ami qui est dans une maison qui se sent vraiment petite depuis quatre mois … pas de voiture … pas de téléphone … pas de porte pour la vie privée et ils doivent travailler autour de 10 heures par jour 7 jours par semaine et donner des tonnes de sang chaque semaine sans jamais un jour de congé… Je vous suggère fortement d’aller chercher votre ami et de le faire sortir de là !!!!!’

Britney a poursuivi: « Si vous êtes comme ma famille qui dit des choses comme » désolé, vous êtes dans une tutelle « … pensant probablement que vous êtes différent afin qu’ils puissent baiser avec vous !!!!

Britney a été libérée de sa tutelle en novembre (Photo : . pour Clear Channel)

« Heureusement, j’ai trouvé un avocat extraordinaire, Mathew Rosengart, qui m’a aidé à changer ma vie !!!! »

Jamie Lynn n’a pas souvent parlé de la bataille de la tutelle, mais a précédemment nié avoir assisté à un rassemblement Free Britney, bien qu’elle ait ajouté qu’elle « aime » sa sœur.

L’actrice s’est également rendue sur les réseaux sociaux en juillet pour implorer les gens de cesser de lui envoyer, ainsi qu’à ses enfants, des menaces de mort.

Britney a profité des petites choses de la vie après la fin de sa tutelle, ce qui signifiait que son père Jamie avait le contrôle de ses décisions personnelles, médicales et financières pendant plus d’une décennie.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Rappelant un article récent où elle se félicitait de ses réalisations, Britney s’est engagée à se concentrer sur ce qui la rend heureuse et à se dépasser l’année prochaine.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Britney Spears et Jamie Lynn Spears pour commentaires.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, excité pour un rôle au cinéma avec Mel Gibson après avoir raté le concert de And Just Like That



PLUS : Le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, a auditionné pour un rôle dans le redémarrage de Sex And The City et juste comme ça





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();