Britney Spears « n’invite pas sa famille au mariage de Sam Asghari »

Britney Spears a annoncé ses fiançailles avec Sam Asghari plus tôt cette année (Photo: .)

Britney Spears n’invitera pas les membres de sa famille à son prochain mariage avec Sam Asghari, a-t-on affirmé.

La chanteuse de Toxic, 40 ans, a annoncé ses fiançailles avec l’entraîneur personnel, 27 ans, en septembre, cinq ans après leur première rencontre.

Après la fin de sa tutelle controversée, la mère de deux enfants a parlé du rôle que sa famille a dû jouer dans l’ordonnance du tribunal, les appelant sur les réseaux sociaux.

Selon les rapports, elle a maintenant commencé à planifier son grand jour avec son partenaire et ne prévoit pas de les avoir sur la liste des invités.

« Britney a hâte de se marier et de vraiment commencer sa vie », a déclaré un initié à Us Weekly.

«Ils ont déjà commencé à planifier et elle est si heureuse de pouvoir enfin prendre ces décisions.

Le père de Britney a été chargé de ses affaires financières et de sa succession (Photo: Instagram)

« À partir de maintenant, aucun membre de sa famille ne sera invité au mariage. »

Britney a été placée dans une tutelle nommée par le tribunal en 2008, avec son père Jamie Spears chargé de son bien-être et de ses affaires financières, avec une banque.

Elle a récemment partagé un témoignage explosif sur les conditions de la tutelle, affirmant qu’elle avait été empêchée d’avoir un enfant en étant forcée de garder un DIU dans son corps, et qu’elle n’était pas autorisée à être conduite en voiture par son fiancé.

La star de Baby One More Time a révélé qu’elle voulait « poursuivre sa famille » pour avoir été complice de la façon dont elle a été traitée au cours des 13 dernières années.

« J’aimerais également pouvoir partager mon histoire avec le monde et ce qu’ils m’ont fait, au lieu que ce soit un secret secret au profit de tous », a-t-elle déclaré au tribunal en juin.

Dans une longue légende sur Instagram en octobre, elle les a par la suite appelés pour ne pas l’avoir aidée dans sa quête de liberté.

« Je suggère que si vous avez un ami qui est dans une maison qui se sent vraiment petite depuis quatre mois … pas de voiture … pas de téléphone … pas de porte pour plus d’intimité et ils doivent travailler environ 10 heures par jour 7 jours par semaine et donner des tonnes de sang hebdomadaire sans jamais un jour de congé… », a-t-elle écrit.

« Je vous suggère fortement d’aller chercher votre ami et de le faire sortir de là !!!!! »

« Si vous êtes comme ma famille qui dit des choses comme » désolé, vous êtes dans une tutelle « … pensant probablement que vous êtes différent pour qu’ils puissent baiser avec vous !!!!

« Heureusement, j’ai trouvé un avocat extraordinaire, Mathew Rosengart, qui m’a aidé à changer ma vie !!!! »

Lors d’une audience le mois dernier, la juge Brenda Penny a décidé de mettre fin à l’ordonnance avec quelques exceptions mineures.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Britney pour un commentaire.

