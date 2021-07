“Britney Spears, on va te faire sortir !” Madonna demande la libération de la “princesse de la pop” – El Sol de México

Depuis que le mouvement #FreeBritney a pris de l’importance pour soutenir Britney Spears dans la lutte contre la tutelle légale de son père, plusieurs célébrités se sont jointes pour exprimer leur soutien à la “princesse de la pop”.

Et c’est encore Madonna qui réclame la fin de la tutelle, comme le chanteur de Toxic l’a plaidé il y a trois semaines devant la justice de Los Angeles, en Californie.

Dans un message sur ses réseaux sociaux, la “reine de la pop” a comparé la tutelle légale qui contrôle la vie de Britney Spears depuis 13 ans à l’esclavage et affirmé qu’elle viole les droits humains.

Dans ses histoires Instagram, il a mis en ligne une photo sur laquelle il porte une chemise avec le nom de Britney Spears et exige qu’il soit libre.

“Rendez la vie à cette femme. L’esclavage a été aboli il y a longtemps ! Mort au patriarcat avide qui fait ça aux femmes depuis des siècles. C’est une violation des droits humains ! Britney, nous vous sortons de prison !”, a écrit Madonna.

Madonna et Britney ont partagé le trône de la musique pop dans les années 1990 et au début des années 2000.

Les deux ont collaboré ensemble en 2003 avec Me Against the Music et leur performance au rythme de Like a Virgin -l’emblème de Madonna- aux MTV Awards de cette année-là, avec un baiser entre les deux inclus, est considérée comme l’une des plus mémorables de la pop. culture.

Christina Aguilera, qui était également dans cette performance, a déjà montré son soutien à Britney quelques jours après sa déclaration au tribunal : « La conviction et le désespoir de cette demande de liberté m’ont amené à croire que cette personne que j’ai connue a vécu sans la compassion ou décence de ceux qui contrôlent », a-t-il déclaré.

Justin Timberlake, l’ex-partenaire de Britney ; Paris Hilton, Elon Musk et Iggy Azalea font partie des célébrités qui ont publiquement soutenu le chanteur de Lucky.

La dernière réaction depuis l’intervention de Britney est la demande que Lynne Spears, la mère de Britney, a faite à la Cour supérieure de Los Angeles pour que sa fille choisisse un avocat pour défendre ses intérêts.

De cette façon, la mère se rangerait du côté de Britney, considérant que sa situation actuelle est très différente de l’effondrement de sa santé mentale qu’elle a subi en 2008, lorsque la tutelle légale a commencé à titre temporaire au début.

Cependant, son père, Jamie Spears, en est le tuteur depuis lors et, pour le moment, n’a pris aucune mesure pour satisfaire le désir exprimé par sa fille de mettre fin à ce mécanisme judiciaire.

Les parents de Britney sont divorcés depuis 2002, et bien qu’ils se soient réconciliés pendant un certain temps, ils mènent des vies séparées.

Ces derniers jours, plusieurs personnes impliquées dans la vie de Britney ont démissionné : son ancien avocat, son représentant artistique et le fonds qui contrôlait sa succession de 60 millions de dollars.

Larry Rudolph, représentant artistique de Spears pendant 25 ans, a rompu son contrat avec le chanteur car, selon lui, Britney veut officiellement se retirer de l’industrie musicale.

“Cela fait plus de deux ans et demi que Britney et moi avons communiqué pour la dernière fois, à quel point elle m’a informé qu’elle voulait prendre une pause de travail indéfinie. Plus tôt dans la journée, j’ai compris que Britney avait exprimé son intention de prendre officiellement sa retraite.” Rudolph a écrit dans une lettre au père de l’artiste, Jamie Spears, et à l’avocate supervisant la tutelle, Jodi Montgomery.

Alors que Samuel Ingham, l’avocat désigné par le tribunal de Los Angeles pour Britney, s’est également retiré de l’affaire après que son travail a été remis en cause après que l’artiste a déclaré dans sa dernière déclaration qu’elle n’avait jamais su qu’elle avait le droit de demander la fin de la tutelle. et qu’il ne le laisserait pas parler contre cela.

“Je lui parle environ trois fois par semaine. Nous avons construit une sorte de relation, mais je n’ai vraiment pas eu l’occasion de choisir personnellement mon propre avocat. Et j’aimerais pouvoir le faire”, a déclaré Britney dans ses médias. communiqué du 23 juin.

Désormais, la juge en charge de la tutelle légale, Brenda Penny, doit désigner un nouvel avocat ou donner à Britney la possibilité de le choisir elle-même.

En raison de ce même témoignage controversé, le fonds d’investissement Bessemer Trust a décidé de se retirer du processus.

Actuellement, la tutelle légale est divisée en deux parties : le domaine financier, contrôlé par Jamie Spears et Bessemer Trust ; et l’aspect personnel et médical, encadré par l’avocate Jodi Montgomery.

Si le juge approuve la demande, l’avenir de la tutelle n’est pas clair, puisque l’année dernière l’artiste a exprimé sa “forte opposition” à ce que son père contrôle sa fortune, c’est pourquoi un consultant a été nommé.

La fortune de Spears est évaluée à 60 millions de dollars.

“Cette tutelle paie le salaire de beaucoup de gens. J’en ai marre”, a déclaré Britney Spears lors de la déclaration téléphonique pleine de déclarations percutantes telles que : “Je ne suis pas heureuse”, “Je ne peux pas dormir” et “Je me suis sentie droguée”. “

|| Avec les informations de l’. ||