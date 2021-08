Britney Spears parle de Burning Bridges dans la dernière salve sur Instagram au milieu de la lutte pour la conservation

Au cours de sa bataille en cours pour la conservation, l’icône de la pop Britney Spears a continué à dire sa vérité sur Instagram. Cela a été un aperçu perspicace de l’état d’esprit de la chanteuse, et l’un de ses derniers messages prouve qu’elle ne descend pas sans se battre. Spears a partagé un graphique sur sa grille Instagram qui disait “Si se défendre brûle un pont, j’ai des allumettes. Nous roulons à l’aube”, à côté de la légende “BOW WOW WOW YIPPIE YO YIPPIE YAY !!!!”

Dernièrement, Spears a utilisé son compte Instagram pour appeler les personnes qui lui ont fait du tort ces derniers temps, en particulier son père et sa sœur, Jamie Lynn Spears. “Pour ceux d’entre vous qui choisissent de critiquer mes vidéos de danse… écoutez, je ne vais pas jouer sur scène de si tôt avec mon père qui gère ce que je porte, dis, fais ou pense !!!!” Spears a écrit.

“Je fais ça depuis 13 ans… Je préfère de loin partager des vidéos OUI depuis mon salon plutôt que sur scène à Vegas où certaines personnes étaient si loin qu’elles ne pouvaient même pas me serrer la main et j’ai fini par avoir un contact avec l’herbe tout le temps … ce qui ne me dérangeait pas mais ça aurait été bien de pouvoir aller au spa de la mère !!!!” Spears continua. “Et non, je ne vais pas me maquiller lourdement et essayer d’essayer à nouveau sur scène et de ne pas être capable de faire le vrai remix de mes chansons pendant des années et de supplier de mettre ma nouvelle musique dans mon spectacle pour MES fans .. . alors j’arrête !!!!”

Spears a également abordé certains problèmes qu’elle a eus avec sa sœur, Jamie Lynn Spears, et à quel point la tutelle l’a retenue au cours des treize dernières années. “Je n’aime pas que ma sœur se présente à une cérémonie de remise de prix et interprète MES CHANSONS sur des remixes !!!!! Mon soi-disant système de soutien m’a profondément blessé !!!!” Spears a écrit. “Cette tutelle a tué mes rêves… alors tout ce que j’ai c’est de l’espoir et l’espoir est la seule chose dans ce monde qui est très difficile à tuer… pourtant les gens essaient toujours !!!!”

Spears a mis fin à sa diatribe enflammée en assurant à ses partisans qu’elle allait continuer à faire son truc, peu importe ce que disent les ennemis. “Les gens essaient de tuer l’espoir parce que l’espoir est l’une des choses les plus vulnérables et les plus fragiles qui soit !!!! Je vais aller lire un conte de fées de mère maintenant !!!!” Spears a conclu. “Psss si tu ne veux pas voir mon précieux a– danser dans mon salon ou ce n’est pas à la hauteur de tes standards… va lire un a– e livre !!!!!”