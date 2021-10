Britney Spears partage d’adorables photos de retour avec ses fils Jayden et Sean

Britney Spears a révélé à quel point il est « doux-amer » de voir ses fils grandir (Photos : .)

Britney Spears a expliqué à quel point il est « doux-amer » de voir ses enfants grandir.

Le chanteur de Circus, 39 ans, partage deux fils avec son ex-mari Kevin Federline, Sean Preston, 16 ans, et Jayden James, 15 ans.

Prenant sur Instagram, la star n’a pas pu s’empêcher de nous ramener tous dans le passé alors qu’elle partageait des photos de pap de retour d’une escapade à la plage lorsque ses fils étaient beaucoup plus jeunes.

Parallèlement au téléchargement, elle a écrit: » Tellement aigre-doux de les voir vieillir … pourquoi ne peuvent-ils pas rester des bébés pour toujours ???

‘Ils seront toujours à MOI !!!!!’

Les fans ont rapidement inondé la publication d’amour pour la famille.

Britney partage ses fils Jayden et Sean avec son ex-mari Kevin Federline (Photo: .)

L’un d’eux a commenté : « J’adore la façon dont tu les surveilles, tu es une putain de maman lionne ! »

Un autre a convenu: «Les garçons aiment tellement leurs mamans. Rien ne pourra jamais changer ça !!’

« Et tu seras toujours leur MAMAN, leur maman COOL quoi qu’il arrive », a répondu un adepte.

Comme l’a ajouté un utilisateur d’Instagram : « La reine d’être mère ».

Sean et Jayden ont été tenus à l’écart des projecteurs (Photo: Instagram)

Britney, qui est fiancée à Sam Asghari, a accueilli les enfants lors de son mariage avec Kevin, avant qu’ils ne mettent fin à leur relation en 2007.

Elle a récemment marqué leurs anniversaires sur les réseaux sociaux et a révélé à quel point les adolescents étaient devenus privés.

« Les anniversaires de mes garçons étaient la semaine dernière … et malheureusement, ils grandissent et veulent faire leurs propres choses », a déclaré la star de Circus le mois dernier. ‘Je dois leur demander la permission de les publier car ce sont des petits hommes extrêmement indépendants !!!

Plus : Showbiz



« Quoi qu’il en soit, nous avons organisé une petite fête et les gâteaux à la crème glacée les plus cool !!! Ça me rend fou parce qu’ils sont si grands et bon sang qu’ils grandissent encore !!! Ils sont allés danser la semaine dernière et j’ai pleuré pendant deux jours. Mes bébés en costard !!! C’est fou!!! Et les filles se préparent parce que mes garçons sont si beaux !!! Je crois vraiment à cette citation, c’est pourquoi je voulais la partager.

Elle a conclu le message: » Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas partager avec vous tous parce que mes enfants sont très privés, ce que j’aime, mais je vais vous dire qu’ils sont tous les deux extrêmement talentueux et je suis incroyablement béni d’avoir ces deux petits hommes dans ma vie!!!

‘Et s’ils lisent ceci… ce que je suis sûr qu’ils ne sont pas… je vous aime tellement, deux petits diables !!!’

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : BTS ‘V se produira lors d’un concert virtuel assis après une blessure à la jambe: « Il souhaitait vivement participer »



PLUS : La star de Married At First Sight Australia, Jessika Power, taquine Je suis une célébrité et nous avons besoin que cela se produise

