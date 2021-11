Britney Spears partage des photos rares avec ses fils Jayden et Sean lors d’une sortie au musée

Britney Spears passe du temps avec ses fils Jayden James, 15 ans, et Sean Preston, 16 ans, alors qu’elle marque ce qui pourrait être la fin de ses 13 ans de tutelle. La chanteuse « Toxic », 39 ans, a emmené ses fils adolescents, qu’elle partage avec son ex Kevin Federline, à l’exposition immersive Van Gogh à Los Angeles, partageant une photo avec les deux dans un post supprimé depuis qu’elle a légendé, « Moi et mon garçons hier soir », aux côtés de trois emojis de baiser. Bien que le message de Spears ait depuis été supprimé, vous pouvez le voir ici de PEOPLE.

Spears a ajouté à côté d’une autre vidéo de leur soirée ensemble qu’il était « tellement cool » d’explorer l’exposition, et elle est allée avec « les gens qui m’aimeraient de toute façon, peu importe à quel point j’ai agi de manière stupide quand j’ai ouvert la bouche ». Elle a poursuivi: « Je ne sors évidemment pas beaucoup donc j’étais assez excitée !!! » révélant qu’elle avait eu une expérience VIP spéciale, donc « personne d’autre n’était là ».

(Photo : Britney Spears)

Spears a beaucoup à célébrer car la fin potentielle de sa tutelle est plus proche que jamais. Le père Jamie Spears a déposé plus tôt cette semaine une demande de résiliation immédiate de la tutelle, et le chanteur n’a pas hésité à commenter sur les réseaux sociaux dans un article supprimé depuis. « C’était une entreprise familiale avant.. ce n’est plus ça !!!! » elle a écrit en partie. « Je suis né aujourd’hui parce que je souris… alors merci d’être sorti de ma vie et de m’avoir enfin permis de vivre la mienne !!!! »

Spears a également impliqué sa mère, Lynne Spears, dans la tutelle. « Pssss mon père a peut-être commencé la tutelle il y a 13 ans… mais ce que les gens ne savent pas, c’est que c’est ma mère qui lui a donné l’idée !!!! » elle a continué. « Je ne récupérerai jamais ces années … elle a secrètement ruiné ma vie … et oui, je vais l’appeler, elle et Lou Taylor, là-dessus … Alors prenez toute votre attitude « Je n’ai AUCUNE IDÉE de ce qui se passe » et va te faire foutre !!!! Tu sais exactement ce que tu as fait… mon père n’est pas assez intelligent pour penser à une tutelle… mais ce soir je sourirai en sachant que j’ai une nouvelle vie devant moi !! ! »

La gagnante d’un Grammy a hâte de passer plus de temps avec ses fils, qualifiant cela de « doux-amer » en les regardant grandir dans un post Instagram sentimental en octobre. « Si doux-amer de les voir vieillir… pourquoi ne peuvent-ils pas rester des bébés pour toujours ??? » elle a écrit à côté de photos de plage de retour. « Ils seront toujours à MOI !!!!! »