Britney Spears a vécu beaucoup de drames ces derniers temps, mais la diva de la pop n’a pas perdu son sens de l’humour. Dans une nouvelle publication sur Instagram, Spears a fait une blague sur le clip « Cry Me a River » de Justin Timberlake en enfilant un chapeau « comme cette fille dans » le clip de son ex-petit ami. Elle a ensuite plaisanté: « Oh, c’est MOI !!! Je suis Britney Spears. » Le chapeau en question est connu sous le nom de casquette de pageboy et a été porté par l’actrice dans la vidéo, qui aurait été une représentation indirecte de Spears.

Dans le nouveau post Instagram, Spears enfile plus que le cosplay « Cry Me A River », montrant un certain nombre de tenues et de costumes différents. Les fans et les followers de la chanteuse adorent son post, et beaucoup montrent leur soutien à son ombre à Timberlake. « Une personne qui réclame son identité après que le patriarcat l’ait volée maintes et maintes fois. C’est glorieux. Son esprit est fort », a commenté un fan. « Continuez à nous frapper avec la reine du thé louche, nous sommes là pour ça », a écrit un autre adepte.

Ces dernières années, Timberlake a fait face à de nouvelles critiques pour certains moments de sa carrière, y compris des aspects de sa relation avec Spears et le tristement célèbre incident de la mi-temps du Super Bowl 2004 avec Janet Jackson. En février, le chanteur s’est adressé à Instagram pour s’excuser pour le rôle qu’il a joué dans les perceptions négatives passées des deux femmes. « Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé hors de mon tour ou n’ai pas défendu ce qui était juste », a écrit Timberlake. « Je comprends que j’ai échoué dans ces moments et dans beaucoup d’autres et que j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme. »

« L’industrie est imparfaite. Elle prépare les hommes, en particulier les hommes blancs, au succès », poursuit en partie la déclaration. « C’est conçu de cette façon. En tant qu’homme dans une position privilégiée, je dois parler de cela. À cause de mon ignorance, je ne l’ai pas reconnu pour autant que c’était pendant que cela se passait dans ma propre vie mais je ne le fais pas. veulent jamais profiter du fait que les autres soient à nouveau abattus. »

Timberlake a également écrit: « Je veux assumer la responsabilité de mes propres faux pas dans tout cela et faire partie d’un monde qui élève et soutient. Je me soucie profondément du bien-être des personnes que j’aime et que j’ai aimées. Je peux faire mieux et je ferai mieux. »