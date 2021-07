Britney Spears, plus proche de la liberté après avoir engagé un nouvel avocat

in

L’interprète de Toxic a qualifié ses 13 années de privation de liberté de “cruauté absolue” au cours desquelles elle en est venue à penser qu’ils voulaient la tuer et dont le seul objectif était de lui faire sentir “qu’elle était folle”. Le père de Britney Il a pris en charge sa vie personnelle et ses finances après une période de comportement erratique qui a fait la une des journaux en 2008.

Bien que la mesure ait été temporaire à sa création, elle a été maintenue pendant 13 ans au cours desquels l’artiste a joué, publié des albums et joué dans une émission de millionnaires à Las Vegas entre 2013 et 2017, parfois contre son gré. .

La semaine dernière, la mère de Britney, Lynne lances, a demandé que sa fille puisse choisir un avocat : “Maintenant, et ces dernières années, le pupille est capable de prendre soin de lui-même et, en fait, dans les paramètres de la tutelle, a littéralement gagné des millions de dollars en tant que célébrité internationale , ” a-t-il soutenu.

Son commentaire est intervenu après une déclaration de la sœur de l’artiste, Jamie Lynne Spears, qui a assuré avoir déjà recommandé que Britney engager un autre avocat dans des conversations privées. Cependant, son père, James lances (ils sont divorcés) n’a pris aucune mesure pour se retirer de la tutelle ou assouplir l’un de ses aspects.

Soutien de milliers d’abonnés

“Les déclarations de la mère et de la fille me semblent bonnes, mais elles auraient pu parler avant”, a-t-il expliqué à Efe.Raphaël, l’un des centaines de manifestants qui se sont rassemblés devant le palais de justice de Los Angeles.

L’affaire a fait le tour du monde après la déclaration de Britney Le 23 juin et ce mercredi, des manifestations ont été convoquées dans des villes comme New York et Washington DC lors de l’audience.

“C’est ma première fois ici, mais après ce que j’ai entendu, je ne pouvais pas le manquer. Je suis très triste pour tout ce que cette femme a vécu”, a-t-il déclaré. Suzanne devant le tribunal californien.