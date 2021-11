Britney Spears porte une chemise ‘Free Britney’ quelques heures avant sa plus grande audience de conservation à ce jour

Britney Spears est prête pour son audience vendredi qui pourrait enfin mettre fin à sa tutelle après 13 ans. La pop star de 39 ans portait un t-shirt « Free Britney » jeudi soir, quelques heures seulement avant la plus grande audience à ce jour sur le long drame juridique. Le fiancé de Spears, Sam Asghari, a partagé une vidéo (sur son tube « Work B— », bien sûr) d’eux deux montrant les t-shirts. Il a sous-titré le message, « Chargement… »

Dans la vidéo, Spears danse dans le T-shirt blanc arborant le hashtag #FreeBritney et les mots « It’s a human rights movement » en rouge. Asghari porte une version noire du haut. Quelques heures plus tôt, Spears a publié un message sur sa propre page Instagram partageant ses « points de repère pour la vie ». Son meilleur conseil était de « sourire chaque fois que vous le pouvez, même le pire jour de votre vie ».

Le mois dernier, Spears s’est rendue sur les réseaux sociaux pour remercier ses fans qui l’ont publiquement soutenue tout au long de sa bataille pour la tutelle. « Mouvement #FreeBritney… Je n’ai pas de mots », écrit-elle en partie. « A cause de vous les gars et de votre résistance constante à me libérer de ma tutelle… ma vie est maintenant dans cette direction !!!!! J’ai pleuré hier soir pendant deux heures parce que mes fans sont les meilleurs et je le sais. »

Vendredi marque ce qui pourrait être la fin de la quête de Spears pour se débarrasser de la tutelle de sa succession et de sa personne. Elle et son avocat, Mathew Rosengart, ont demandé au juge de mettre fin aux deux tutelles, mais il existe quelques possibilités. Le juge pouvait mettre fin à la tutelle entièrement, ou ils pouvaient mettre fin à un bras mais garder l’autre. Ou, le juge pourrait fixer un délai pour la fin éventuelle de la tutelle.

Le père de Spears, Jamie Spears, a été le conservateur de sa succession pendant des années jusqu’à ce qu’il soit suspendu par le juge en septembre. Ce fut une grande victoire pour Spears au milieu de sa relation fracturée avec son père. Elle a dit que le sortir complètement de l’accord était son objectif principal. L’ancien poste de Jamie est maintenant temporairement occupé par un expert-comptable agréé nommé John Zabel. Le conservateur de la personne de Spears est Jodi Montgomery, qui semble avoir une meilleure relation avec Spears que son père.