Britney Spears porte une chemise #FreeBritney avant l’audience de conservation

Britney Spears ne joue pas ses cartes près du gilet … en fait, elle les porte sur son t-shirt – elle veut sortir de sa tutelle, et cela pourrait arriver aujourd’hui.

Britney et son fiancé, Sam Asghari, des tasses pour la caméra avec les mots « #FreeBritney, c’est un mouvement des droits de l’homme » à l’avant et au centre.

Ce n’est un secret pour personne, Britney souhaite que la tutelle de plus de 13 ans prenne fin lors de l’audience de vendredi. Cela pourrait arriver, mais ce n’est pas du tout certain.

La cessation de la tutelle est carrément devant le juge. Son avocat, Matthieu Rosengart, a présenté son cas … qu’il est incongru pour quelqu’un d’être sous tutelle qui est également capable de travailler et de fonctionner au jour le jour. Il a également allégué une série de méfaits de la part de conservateurs et d’autres, y compris le père de Britney, Jamie Spears.

La clé de l’audience sera de savoir si le juge ordonne une évaluation mentale… quelque chose qui a été régulièrement fait et évalué chaque année de la tutelle. Britney a clairement indiqué qu’elle ne voulait PAS d’une telle évaluation, et même Jamie Spears a fait un 180 et a déclaré que la tutelle de sa fille devrait se terminer sans une telle évaluation.

Le juge pourrait toujours ordonner une évaluation mentale, mais elle n’a donné aucune indication de la façon dont elle penche.

Une chose est claire… la juge Penny est sympathique à Britney. Après que la chanteuse ait débarqué devant le tribunal en juin dernier – exposant en détail à quel point la tutelle avait été une torture pour elle – le juge a félicité sa bravoure en s’exprimant.

L’audience est fixée à 13h30 et TMZ sera partout.

Restez à l’écoute …