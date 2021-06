Britney Spears poste un message pour les paparazzi et ses fans

Christina Aguilera exprime son opinion sur Britney 0:51

. – Britney Spears a quelques recommandations pour nous.

La pop star qui a fait la une des journaux pour sa tutelle était en vacances à Hawaï et a publié ce mardi une vidéo sur son compte Instagram vérifié intitulée “RÈGLES si tu es papa [parazzi], fan ou QUICONQUE dans mon espace ».

“Alors être ici à Maui est fou en ce moment… les papas savent où je suis et ce n’est vraiment pas amusant !!!!” “C’est assez difficile d’aller n’importe où parce que ces visages idiots n’arrêtent pas d’apparaître pour me prendre en photo… mais ils ne se contentent pas de me prendre en photo… ils déforment mon corps et gâchent mon image et c’est embarrassant.”

Spears a souligné que son “corps n’est pas parfait, mais je n’ai certainement pas l’air de me représenter” et a dit que c’était “impoli” avant d’ajouter un langage inapproprié.

La vidéo comprenait la légende : « Ne me parle pas pendant que j’envoie des SMS. C’est impoli », et comprend une courte vidéo de Spears en bikini portant un masque en marchant sur la plage.

