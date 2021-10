Britney Spears prend conscience de ses craintes concernant la vie post-conservatrice

Britney Spears s’exprime sur ses craintes de la fin de sa tutelle de 13 ans. Bien que Spears se soit battue en privé pendant des années pour mettre fin à l’épreuve juridique, ce n’est que l’année dernière qu’elle a commencé à parler publiquement de sa volonté de se libérer de la tutelle. Maintenant que la tutelle touche peut-être à sa fin, la chanteuse « Sometimes » parle de ses peurs dans une publication émotionnelle sur les réseaux sociaux.

« Je vais juste être honnête et dire que j’ai attendu si longtemps pour être libéré de la situation dans laquelle je me trouve … et maintenant que c’est ici, j’ai peur de faire quoi que ce soit parce que j’ai peur de faire un erreur », a écrit Spears dans une publication Instagram, par Variety. « Pendant tant d’années, on m’a toujours dit que si je réussissais, ça pouvait finir… et ça n’a jamais été le cas !!! J’ai travaillé si dur mais maintenant que c’est là et que je me rapproche de plus en plus de la fin, je suis très heureux mais il y beaucoup de choses qui me font peur. »

Sous la tutelle, Spears a été chaperonnée par la sécurité, la direction, les chauffeurs et plus encore – incapable de faire les choses seul. Même des choses simples comme conduire une voiture seule étaient interdites. Le chanteur a eu des chauffeurs. Spears dit qu’être envahie par les paparazzi ces derniers temps alors qu’elle est conduite n’a pas été amusant.

« Les paps courent à travers les arbres et sur la route quand je rentre chez moi et c’est effrayant… Et je dois passer devant une école primaire… les enfants sont un gros problème… mais moi aussi !!!! ! » elle a expliqué. « Je n’aime pas qu’ils essaient de me faire peur et sautent comme ils le font… c’est comme s’ils voulaient que je fasse quelque chose de fou !!! Alors comme je l’ai dit, j’ai peur de faire quelque chose de mal… alors je ne publiera pas autant dans un monde où c’est notre liberté d’être libre, c’est dommage. »

Le père de Spears, Jamie, a récemment été retiré de sa tutelle. La chanteuse demande maintenant que son père soit contraint de subir une déposition pour avoir prétendument enregistré ses conversations intimes et ses mouvements dans sa chambre à son insu. Jamie insiste sur le fait que tout ce qu’il a fait a été approuvé par le tribunal et nie avoir déjà profité de sa fille sous la tutelle.