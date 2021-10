Britney Spears prend un coup subtil dans le nouveau mémoire de sœur Jamie Lynn

Oups… Elle l’a encore fait !

Britney Spears petite soeur subtilement ombragée Jamie Lynn Spears après que l’actrice de Zoey 101 a annoncé ses prochains mémoires le lundi 11 octobre. « Je n’arrive pas à croire que j’ai enfin fini d’écrire mon livre !!! » Jamie Lynn a partagé sur Instagram. « ‘LES CHOSES QUE J’AI DU AVOIR DIT’ sont en préparation depuis un bon bout de temps maintenant. »

Dans sa légende, Jamie Lynn n’a pas mentionné sa sœur pop star, disant simplement que le livre détaillerait ses propres problèmes de santé mentale. Mais son éditeur, Worthy Publishing, dit dans la description que Things I Should Have Said touchera au « rôle de Jamie Lynn en tant que petite sœur de Britney ».

Et il semble que cette nouvelle soit revenue à Britney, qui a taquiné ses propres entreprises d’écriture le mardi 12 octobre. La pop star a écrit sur Instagram, « Psssssss aussi une excellente nouvelle… Je pense sortir un livre l’année prochaine mais je suis avoir des problèmes pour trouver un titre alors peut-être que mes fans pourraient aider !!!! » la taquina Britney. « Option n° 1… ‘S – t, je ne sais vraiment pas’ Option n° 2… ‘Je me soucie vraiment de ce que les gens pensent.' »