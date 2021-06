Britney Spears presse son avocat de mettre fin à la tutelle

in

Britney Spears demande de retirer la tutelle de sa succession 1:54

. – Dans la semaine qui a suivi l’audience explosive de Britney Spears au cours de laquelle elle a demandé de mettre fin à sa tutelle de près de 13 ans ordonnée par le tribunal, CNN a appris d’une source proche de la famille de la chanteuse qu’elle avait « supplié » son avocat, Samuel Ingham III, de déposer une pétition pour mettre fin à l’accord une fois pour toutes.

“Britney a parlé à Sam à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière et lui a de nouveau demandé de but en blanc de soumettre des documents pour mettre fin à cela”, a déclaré cette source à CNN.

Une deuxième source proche de Spears a confirmé que le chanteur, qui était en vacances à Hawaï, s’était entretenu avec Ingham et l’avait exhorté à accomplir les formalités légales nécessaires.

Britney Spears ne sait pas si elle reviendra sur scène 0:51

Ingham n’a pas encore déposé la requête, mais deux sources connaissant la situation disent qu’une soumission pourrait être imminente. Ingham n’a pas répondu aux questions détaillées de CNN.

Le rejet de la tutelle par Britney Spears

Lors de l’audience de mercredi dernier, Spears a parlé pendant plus de 20 minutes et a qualifié la tutelle d'”abusive”. Elle a également déclaré qu’elle se sentait obligée par ses tuteurs d’agir parfois, de prendre des médicaments et d’utiliser une contraception contre son gré.

CNN s’est entretenu avec quatre avocats spécialisés dans le droit de la tutelle dans l’État de Californie, ainsi qu’avec un avocat en éthique juridique, sur ce qui doit se passer avant que Spears puisse potentiellement mettre fin à la tutelle.

“Si mon client était un pupille et disait qu’il voulait mettre fin à la tutelle, je déposerais cette requête même si personnellement je ne suis pas d’accord avec elle”, a déclaré à CNN Matthew Kanin, un avocat des successions du comté de Los Angeles spécialisé dans la planification successorale. lois successorales.

Christina Aguilera exprime son opinion sur Britney 0:51

Erin Joyce, avocate en éthique en Californie, a fait écho à ces sentiments.

« La raison pour laquelle je pense que cette affaire est intéressante pour les avocats en éthique à travers le pays est que lorsque vous avez un avocat qui prend des mesures qui sont directement contraires aux intérêts et aux souhaits de son client, cela devient alors un problème d’éthique, pas seulement un problème. problème des successions ».

Un avocat commis d’office

En 2008, le juge Reva GoetzIngham a nommé Ingham comme avocat de Spears. Au cours de ses déclarations devant le tribunal – la semaine dernière – Spears a déclaré plus d’une fois qu’elle souhaitait engager un avocat de son choix. La juge Brenda Penny, qui s’occupe actuellement de l’affaire, a le pouvoir de nommer un nouvel avocat pour Spears.

“Mon plus grand point à retenir de tout cela est qu’ils ont refusé un avocat de leur choix dès le début de l’affaire”, a déclaré à CNN Tom Coleman, avocat du Spectrum Institute, une organisation à but non lucratif qui soutient la réforme de la tutelle dans l’État de Washington. Californie.

A partir de ce moment, son destin était voué à l’échec. Le formulaire du tribunal lorsque l’avis a été signifié indiquait « vous avez le droit à un avocat de votre choix ». Et le statut lui-même le dit aussi ».

À la suite des déclarations de Spears devant le tribunal, Ingham a déclaré à Penny qu’il comprenait qu’elle servait la prérogative du tribunal.

« Si le juge pense que l’avocat actuel nommé par le tribunal ne faisait pas son travail correctement ou, même sans aucun jugement sur l’adéquation, si le tribunal voulait simplement exaucer le souhait de la personne protégée d’avoir un nouvel avocat, alors il pourrait le faire sans beaucoup de préavis. ou avertissement. “, a déclaré Kanin.

La prochaine audience de tutelle est prévue le 14 juillet.