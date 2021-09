Britney Spears prétend que papa Jamie essaie de l’extorquer, mais elle sait qui elle est

La décence a été un peu difficile à trouver car cette affaire judiciaire est devenue de plus en plus lourde. Lorsque Jamie a accepté de se retirer de la tutelle, la mère de Britney (et l’ex-femme de Jamie), Lynne, a soumis une déclaration sous serment aux tribunaux de LA déclarant que Jamie ne fait pas et ne peut pas faire passer l’intérêt supérieur de leur fille avant son posséder. Cela a poussé Jamie à riposter et Lynne, affirmant qu’elle profitait autant que quiconque de la fortune de la pop star de Britney. Britney, en attendant, “célébre” sa liberté en attente avec des photos Instagram seins nus, et cette vidéo TikTok qui prétend qu’elle “peut danser dans mon salon maintenant, mais je sais vraiment qui je suis”.