Britney Spears a pris au sérieux l’idée d’embrasser son corps avec une paire de publications récentes sur Instagram. Dans un message publié vendredi, la pop star a déclaré qu’elle se sentait “plus heureuse” lorsqu’elle était “plus lourde” que lorsqu’elle essayait de rester mince. Lundi, Spears est revenue sur Instagram pour partager une photo aux seins nus, accompagnée d’une longue déclaration sur ses sentiments sur “l’exposition de ma peau”. Ces nouveaux messages révélateurs interviennent après que son père, Jamie Spears, a annoncé son intention de se retirer en tant que conservateur de la succession de sa fille.

Le post du vendredi comprenait une paire de selfies, l’un plus vieux que l’autre. C’est “vraiment bizarre” comment quand Spears essaie de “mincir”, cela commence par ses jambes, puis son ventre, puis son visage, a-t-elle écrit. “Et c’est à ce moment-là que je sais que j’ai perdu du poids”, a écrit Spears. “Lorsque vous passez à la deuxième photo, vous pouvez vraiment voir à quel point mon visage est mince, mais je ne suis pas sûr de l’aimer.”

Spears a poursuivi en notant qu’auparavant, les femmes plus lourdes étaient “considérées comme plus attirantes pour les hommes parce que c’était un signe de richesse”. Elle a poursuivi: “J’ai quelques danses de retour … de cet été où j’avais l’air plus lourde mais c’est bizarre parce que je pense que j’étais plus heureuse!” Ensuite, elle s’est excusée pour les “parlers superficiels de poids… mais c’est ce que c’est”.

Spears n’avait pas fini de parler de son image corporelle. Lundi, elle a partagé une paire de nouvelles photos topless, avec ses mains couvrant ses seins afin qu’elle puisse partager les photos sur Instagram. Dans la légende, Spears a déclaré qu’elle n’avait pas eu de boulot et qu’elle n’était pas enceinte. Elle avait “des livres sur ces photos parce que j’ai dévoré de la nourriture”. La chanteuse “Womanizer” a ensuite partagé ses réflexions sur “l’exposition de ma peau”.

“À mon avis, c’est assez tordu la réponse immédiate lorsqu’une femme est chaude et veut en perdre une couche… non… je ne parle pas dans un club de strip-tease ou une performance… juste sur un plan pratique à l’échelle d’être dans votre voiture et de réaliser que vous portez une stupide chemise à manches longues en été”, a écrit Spears. “La réaction immédiate de toute femme qui fait ça après avoir perdu une couche est DAMN I FEEL BETTER… donc vous pensez que vous êtes mieux!”

Spears a noté que parfois elle n’avait pas “l’air si belle” lorsqu’elle perdait une couche lors d’une représentation, mais cela lui faisait toujours du bien. Cependant, elle pensait que jouer “me rendait trop consciente de mon corps et que ce n’était pas attirant”. Quant à savoir pourquoi elle est prête à exposer son corps maintenant, Spears a noté qu’elle était “née nue dans ce monde” et ressentait le “poids du [world] a été sur mes épaules et cela m’a fait me voir de cette façon!”

“Je voulais me voir d’une manière plus légère… nue… comme la façon dont je suis née et pour moi, en repensant à mes photos quand je prends des photos, c’est insensé, la psychologie de me voir dans ma forme la plus pure prouve que la douleur. .. blessée… larmes… et de lourds fardeaux ne sont pas qui je suis”, a poursuivi Spears. “Je suis une femme… une belle… femme sensible qui a besoin de me regarder dans ma forme la plus pure !!! Non… je ne vais pas faire de photos seins nus pour le reste de ma vie car cela ça devient ennuyeux, mais c’est sûr que ça aide quand tu as besoin d’être illuminé.” Ensuite, Spears a rendu hommage à la campagne Free Britney, qualifiant les commentaires des fans après ses précédents messages seins nus de “vraiment f—drôles”.

Jeudi, les avocats de Jamie ont étonnamment déposé des documents judiciaires indiquant son intention de démissionner, même si Jamie pense qu’il n’y a “aucun motif réel” pour le renvoyer. “Néanmoins, même si M. Spears est la cible incessante d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt”, indiquent les documents.

L’avocat de Spears, Mathew Rosengart, a déclaré que son équipe était “déçue” que le dossier de Jamie comprenne des attaques “honteuses et répréhensibles” contre sa fille et d’autres. Rosengart prévoit également de poursuivre une enquête sur la façon dont Jamie et d’autres ont géré la succession de Spears au cours des 13 dernières années depuis la création de la tutelle. “Dans l’intervalle, plutôt que de porter de fausses accusations et de tirer à bas prix sur sa propre fille, M. Spears devrait se retirer immédiatement”, a déclaré Rosengart.