Britney Spears qualifie les documentaires sur sa vie de “ si hypocrites ”

Britney Spears s’est rendue sur Instagram pour dénoncer deux documentaires sur sa vie.

Les documentaires de la BBC et du New York Times explorent sa lutte contre les problèmes de santé mentale. «Ils critiquent les médias et font ensuite la même chose?» le chanteur pose des questions rhétoriques sur les documentaires.

Le documentaire Framing Britney Spears, produit par Hulu, a attiré l’attention en février. Il s’est concentré sur la bataille en cours pour sa tutelle et le mouvement des médias sociaux #FreeBritney, qui appelle la tutelle un piège.

Samedi dernier, la BBC a lancé un autre documentaire intitulé The Battle for Britney: Fans, Cash, and a Conservatorship. Les commentaires de Spears semblent être dirigés vers ce documentaire. L’une des sources citées est le maquilleur Billy Brasfield, qui dit être régulièrement en contact avec Spears.

«Je ne parle pas vraiment à Billy B DU TOUT, donc je suis honnêtement très confus», écrit le chanteur sur Instagram. Elle a également décrié l’accent mis sur tant de négativité dans sa vie. «Je suis ravi de vous rappeler que même si j’ai vécu des moments assez difficiles dans ma vie, j’ai vécu des moments bien plus incroyables dans ma vie, et malheureusement, mes amis, je pense que le monde est plus intéressé par le négatif.”

Britney Spears doit comparaître devant le tribunal le 23 juin pour sa tutelle.

Elle demande au tribunal de retirer son père, Jamie Spears, de la gestion de l’arrangement. Ses avocats ont fait valoir qu’elle avait peur de son père et qu’elle ne reprendrait pas sa carrière tant qu’il ne la contrôlait plus. On ne sait pas ce que Spears dira au tribunal lorsqu’elle comparaîtra.

Bien qu’elle commente fréquemment sa vie publique sur Instagram, elle n’a pas été interviewée du tout depuis 2008. Ni les documentaires du NYT ni de la BBC n’ont pu obtenir de commentaire de Britney ou de l’un de ses proches collaborateurs. Nous ne connaissons ses sentiments à propos de ces documentaires que parce qu’elle les partage en ligne. Spears dit que le documentaire du New York Times l’a laissée tellement embarrassée qu’elle a «pleuré pendant deux semaines».

La comparution devant le tribunal le 23 juin donnera à Britney l’occasion de clarifier sa position sur la tutelle. Elle a le droit de mettre fin à l’arrangement à tout moment, mais elle a jusqu’à présent cherché à remplacer son père en tant qu’administrateur plutôt que de mettre fin entièrement à la tutelle. Actuellement, son père et sa mère se disputent leur rôle de directeur de la succession de Britney.