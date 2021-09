Britney Spears qualifie un nouveau documentaire spécial sur sa vie de “faux”

Britney Spears a partagé une poignée de messages sur Instagram lundi, dont un qualifiant l’un des nouveaux documentaires sur sa vie de “pas vrai”. Bien que Spears n’ait pas précisé à laquelle elle faisait référence, une source a déclaré à TMZ qu’elle écrivait à propos de Toxic: Britney Spears’ Battle for Freedom, qui a été diffusé dimanche soir. Vendredi, FX et Hulu ont publié The New York Times Presents “Controlling Britney Spears”, et Netflix a Britney vs Spears qui sort mardi.

“C’est vraiment fou les gars… J’ai regardé un peu le dernier documentaire et je déteste vous informer mais beaucoup de ce que vous avez entendu n’est pas vrai”, a écrit Spears dans la première version de sa déclaration, rapporte Entertainment Tonight. “J’essaie vraiment de me dissocier du drame !!! Numéro un … c’est le passé !!! Numéro deux … le dialogue peut-il devenir plus classe ??? Numéro trois … wow ils ont utilisé les plus belles images de moi dans le monde !!! Que puis-je dire .. l’EFFORT de leur part.” Spears a ensuite supprimé cette première déclaration et publié une version modifiée qui changeait “Je déteste vous informer, mais beaucoup de ce que vous avez entendu n’est pas vrai” en “Je dois dire que je me suis gratté la tête plusieurs fois”.

Le reste de la déclaration était le même dans le message original et la version modifiée que Spears a publiée quelques instants plus tard. Dans la seconde moitié de la déclaration, Spears a écrit sur les mystérieux émojis de roses rouges qu’elle inclut dans plusieurs de ses messages. Elle avait précédemment déclaré aux fans que Project Rose était un projet photo personnel. “Le jour où j’ai publié pour la première fois The Rose Project, un bracelet de perles de roses rouges au hasard s’est présenté à ma porte et je ne l’ai même jamais commandé”, a écrit Spears. “Personne au monde ne le savait à part moi !!! Je n’oublierai jamais ce jour !!! J’ai la Rose originale.”

Spears a inclus une vidéo dans laquelle elle a posé vêtue d’une tenue entièrement blanche. “Pssss portant du BLANC pour les NOUVEAUX COMMENCEMENTS”, a-t-elle écrit à la fin du message. Elle a ajouté trois emojis coeur blanc. “Nouveaux débuts” pourrait faire référence à la prochaine audience du tribunal dans son affaire de tutelle. Le mois dernier, son père Jamie Spears a déposé des documents judiciaires dans lesquels il a accepté de travailler avec le nouvel avocat de Spears pour trouver un nouveau conservateur. Plus tôt ce mois-ci, Jamie a également déposé des documents pour mettre fin à la tutelle.

Le message de Spears ne faisait pas référence aux allégations de “Contrôler Britney Spears”. Dans ce documentaire, Alex Vaslov, un ancien employé de la société de sécurité Black Box Jamie et les restaurateurs embauchés, ont affirmé que les restaurateurs de Spears avaient mis son téléphone et sa maison sur écoute, enregistrant même ses conversations dans sa chambre. Lundi, l’avocat de Spears, Mathew Rosengart, a déposé de nouveaux documents judiciaires, suggérant que les conservateurs pourraient avoir commis un crime s’ils surveillaient Spears sans son consentement. La prochaine audience dans l’affaire de tutelle est fixée à mercredi.