Britney Spears quitte son Instagram et fait peur à ses fans

Les talentueux et belle chanteuse américaine et Princesse de la pop Britney Spears a fermé son décompte officiel de Instagram au moins pendant un certain temps et a laissé ses fans un peu paniqués après que son compte ait mystérieusement disparu, mais des sources ont annoncé aux médias américains qu’il prenait une pause comme le font parfois de nombreuses célébrités.

“C’était sa décision et on ne devrait pas en savoir plus, il est bien placé légalement et personnellement” étaient les mots qui ont été partagés et qui ont laissé tous ses admirateurs un peu plus sereins.

Elle-même a décidé de tenir compte de Twitter pour faire la remarque et dit ne vous inquiétez pas les amis en prenant juste un peu Pause des réseaux sociaux pour fêter mon engagement je reviens bientôt.

En ce moment, il réussit et très contente de ses réalisations parce que je viens de me fiancer avec son petit ami, le mannequin et instructeur de fitness Sam asghari et bien sûr aussi ses récentes victoires judiciaires dans sa maison de tutelle qui est toujours en cours.

Son fiancé de 27 ans a proposé de l’épouser le 12 septembre juste un jour après que le père du chanteur Jaime Spears a déposé une requête pour mettre fin à la tutelle qu’il exerce depuis 13 ans.

En fait, Britney Spears a mis en ligne une vidéo dans laquelle elle a écrit les mots “Vous ne pouvez même pas dire à quel point je suis surprise, même si j’étais loin derrière, mais ça valait vraiment la peine d’attendre”, tout en nous montrant sa nouvelle bague.

C’est le monde que le bel homme dans cette image est le mien je suis tellement béni béni que c’est fou.

C’est la troisième fois que Britney Spears se marie depuis deux ans ensemble.