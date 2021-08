Britney Spears recherche désespérément des chiens disparus après leur enlèvement après un examen vétérinaire

Britney Spears a subi un autre revers dévastateur, cette fois avec ses chiens bien-aimés. Selon Page Six, les deux chiens de Spears ont été emmenés chez le vétérinaire par son pet sitter début août et ne lui ont pas encore été rendus. “Britney exige des réponses”, a révélé une source. “Elle a déjà vécu cela auparavant. Ses conservateurs menaçaient de lui retirer ses enfants, et maintenant ses chiens sont introuvables. C’est un sentiment bien trop familier – et déchirant – pour elle.”

TMZ a rapporté vendredi que l’un des chiens était malade, et à cause de ce développement, la gardienne pensait que Spears était un propriétaire d’animal négligent. Cependant, une autre source a déclaré à Page Six que Spears “adore ses chiens et ne les maltraiterait jamais”. Ce n’est pas la première fois que les chiens sont enlevés à Spears alors qu’elle se bat pour mettre fin à sa tutelle restrictive.

Spears était si bouleversée par la dernière disparition de ses chiens qu’elle a appelé la police le 10 août, mais lorsque la police du comté de Ventura est arrivée chez elle, son équipe de sécurité leur a dit qu’elle ne souhaitait plus déposer de rapport de police. Le 16 août, la gouvernante de Spears a montré une photo de l’un des chiens semblant malade à Spears, que la chanteuse “Toxic” soupçonnait d’avoir envoyée à son père, Jamie Spears, comme preuve de négligence. Cet incident a incité Spears à glisser le téléphone de la main de sa femme de ménage, et l’employée a fini par déposer un rapport de police. Spears fait actuellement l’objet d’une enquête pour délit de batterie.

L’avocat de Britney, Mathew Rosengart, a envoyé une déclaration à ce sujet à NBC News, qualifiant l’incident de “rien de plus qu’un délit présumé exagéré impliquant un” il a dit qu’elle avait dit “à propos d’un téléphone portable, sans frappe et évidemment sans aucune blessure “, il a écrit. “N’importe qui peut porter une accusation. Cela aurait dû être fermé immédiatement.”

Spears n’a pas répondu publiquement à l’incident. TMZ rapporte que des députés ont tenté d’obtenir sa version des événements, mais la chanteuse a refusé de parler aux autorités. Plutôt que d’aborder le problème, Britney s’est montrée davantage sur les réseaux sociaux. La chanteuse a posté quelques photos seins nus sur Instagram et a partagé une citation inspirante de Sophia Loren. “Il y a une fontaine de jouvence : c’est votre esprit, vos talents, la créativité que vous apportez à votre vie et à la vie des gens que vous aimez. Lorsque vous apprendrez à exploiter cette source, vous aurez vraiment vaincu l’âge”, a-t-elle légendé le image.