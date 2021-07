Britney Spears redevient seins nus, partage un instantané de ses « vacances » avec Cher et plus encore sur Instagram

Britney Spears a beaucoup à dire.

La pop star de 39 ans s’est rendue sur Instagram vendredi soir pour partager plusieurs publications consécutives avec une autre vidéo seins nus, un fan art la représentant avec Cher et plus encore.

Le premier message contenait une photo d’une boisson à l’orange fondue avec une garniture au citron et une deuxième photo d’une statue de hibou décorative composée de pièces ornementales plus petites. Le message comprenait également une vidéo de Spears passant du temps sur une plage de Maui tout en portant un bikini rose vif. Dans le clip, le chanteur de “Toxic” a joué dans le sable et l’eau la chanson “Take On Me” de A-ha.

Le deuxième message était une brève vidéo montrant une Spears aux seins nus couvrant sa poitrine alors qu’elle ne portait qu’un short en jean déboutonné.

Britney Spears s’est rendue sur Instagram pour partager plusieurs photos et vidéos vendredi soir. (Photo par Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Comme les articles précédents présentant une vidéo du tournage seins nus, Spears l’a sous-titré avec un trio d’emojis à lèvres rouges.

Un troisième et dernier message faisait référence à un récent échange sur les réseaux sociaux avec une autre icône de la musique, Cher.

La semaine dernière, Spears a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle travaillerait pour garder ses “rêves vivants en pensant à visiter Saint-Tropez avec [Cher] et manger de la crème glacée. » Cher, maintenant âgée de 75 ans, semblait adorer l’idée et a dit qu’elle emmènerait Spears dans la ville française pour « manger de la crème glacée à sa guise » une fois que la pop star serait « ENFIN LIBRE ».

Dans un article du vendredi soir, Spears a partagé un fan art réalisé par l’artiste australien James Hillier.

L’une des photos partagées par Spears était une œuvre d’art de fan la représentant elle-même et Cher dégustant une glace à Saint-Tropez. (.)

L’image montrait le chanteur de “Toxic” tenant un cornet de crème glacée aux côtés de la star de “Mamma Mia! Here We Go Again” avec une bannière indiquant “St. Tropez” en arrière-plan.

“Yo yo yo… les rêves deviennent réalité… @cher et moi sommes allés chez des amis de Saint-Tropez”, a plaisanté Spears dans la légende.

Les messages arrivent alors que la bataille pour la tutelle de Spears fait rage devant le tribunal. La star a récemment embauché un nouvel avocat, Mathew Rosengart, après avoir affirmé que son ancien avocat nommé par le tribunal l’avait encouragée à garder le silence sur ses difficultés.

Plus tôt cette semaine, une brève audience a eu lieu au cours de laquelle la juge Brenda Penny a approuvé la demande de Bessemer Trust de se retirer en tant que co-conservatrice, qui a été déposée à la suite du témoignage explosif de la popstar le mois dernier qui l’a vue se plaindre de la tutelle et de son père Jamie. .

Lundi également, Rosengart a déclaré qu’il avait déposé une requête pour demander la révocation de Jamie en tant que conservateur.

À la place de Jamie, Rosengart et Spears ont suggéré que le comptable Jason Rubin soit nommé conservateur. Un CPA, Rubin et sa société, Certified Strategies, Inc., ont beaucoup d’expérience dans la supervision de tutelles.