Britney Spears a de grands projets pour son avenir maintenant que sa tutelle est enfin terminée, et cela inclut d’avoir un autre bébé avec son fiancé Sam Asghari.

La chanteuse de 39 ans peut être considérée comme une femme libre après qu’un juge a officiellement mis fin à la tutelle qui contrôlait son bien-être et ses finances pendant 13 ans.

Dans sa dernière vidéo Instagram, Britney a partagé ce que cela faisait de retrouver sa liberté tout en précisant qu’elle ne se considérait pas comme une « victime ».

Elle a dit : « Que vais-je faire maintenant que la tutelle est terminée ?

‘Je suis juste reconnaissant honnêtement pour chaque jour [and for] pouvoir avoir les clés de ma voiture, pouvoir être indépendant et se sentir comme une femme et posséder une carte ATM, voir de l’argent pour la première fois, [and] pouvoir acheter des bougies ».

Le chanteur a ajouté: « Mais je ne suis pas ici pour être une victime. J’ai vécu avec des victimes toute ma vie d’enfant, c’est pourquoi je suis sorti de chez moi. Et j’ai travaillé pendant 20 ans et j’ai travaillé comme un fou.

Dans la légende, elle a fait allusion à une interview à venir avec nul autre qu’Oprah Winfrey après avoir précédemment fermé la possibilité d’une rencontre avec la légende du talk-show.

‘Je pourrais aussi bien faire un indice de mes réflexions sur le gramme avant d’aller remettre les choses en place sur @Oprah 🤔😜🤷🏼‍♀️ !!!!! Je veux dire qui sait », a-t-elle taquiné en légende.

Le hitmaker de Toxic a poursuivi: «Honnêtement, cela me dépasse toujours chaque jour. Je me réveille à quel point ma famille et la tutelle ont pu faire ce qu’elles m’ont fait … c’était démoralisant et dégradant !!!! Je ne parle même pas de toutes les mauvaises choses qu’ils m’ont faites pour lesquelles ils devraient tous être en prison… oui y compris ma mère qui va à l’église !!!!

Britney et Sam aimeraient avoir une petite fille (Photo : SamAsghari, Instagram)

« J’ai l’habitude de garder la paix pour la famille et de garder la bouche fermée … mais pas cette fois … Je n’ai PAS OUBLIÉ et j’espère qu’ils pourront lever les yeux ce soir et savoir EXACTEMENT CE QUE JE VEUX !!!! »

Dans un autre article, Britney a partagé une photo en noir et blanc de pieds de bébé et a fait allusion à ses projets familiaux avec son fiancé Sam Asghari.

‘Je pense avoir un autre bébé !!! Je me demande si celle-ci est une fille… elle est sur ses gardes pour atteindre quelque chose… c’est sûr !!!!⁣’, a-t-elle écrit.

L’entraîneur de fitness devenu acteur, Sam semblait plus que partant pour ça et a plaisanté: « J’espère qu’elle a de beaux mollets comme ça! Cette génétique ne viendrait pas de moi 😂 #jambe de poulet.’

Lors de son témoignage choquant au tribunal en juillet, Britney a expliqué comment elle n’avait pas pu avoir d’enfants avec Sam après avoir été interdite de retirer un stérilet contraceptif.

