Britney Spears regarde où le dos perd son nom

Avec un seul ruban, c’est ainsi que Britney Spears s’est vantée là où son dos perd son nom et tout cela pour ses plus fidèles followers sur Instagram. La princesse de la pop a non seulement partagé un selfie de son anatomie, mais aussi une courte vidéo pour confirmer qu’il n’y a pas de filtres ou quoi que ce soit qui flatte ses courbes.

Britney jean lances Il a décidé que les internautes devaient se délecter de sa silhouette telle qu’elle est et c’est pourquoi il a tout sorti pour lui tourner le dos vêtu seulement d’un ruban et ses cheveux complètement ramassés.

La première à être lancée était une photographie dans laquelle Britney Spears assure qu’il s’agit de son anatomie, pour ensuite lancer également une courte vidéo sur son compte Instagram officiel dans laquelle elle bouge ses hanches pendant l’enregistrement.

L’enregistrement partagé par l’ex de Justin Timberlake sur le célèbre réseau social il y a trois jours il a dépassé les 12 millions de réactions sur le célèbre réseau social. Les fans de la chanteuse américaine n’ont cessé de la féliciter.

Voici une vidéo pour que vous puissiez voir que c’est vraiment mon … !!!! Pas de filtres ni de camouflages… c’est la vraie affaire !!!! Psss je me tire avec une perche à selfie et je le ferai toujours … ça RESTE UP… ça NE RÉPOND PAS… et c’est EXTRÊMEMENT FIABLE ♀️ ♀️ ♀️ !!! (Voici une vidéo pour que vous puissiez voir que c’est vraiment mon … !!!! Pas de filtres ni de camouflages … c’est la vraie affaire !!!! Psss je me shoote avec un selfie coller et je le ferai toujours … IL CONTINUE … NE PARLE PAS … et est EXTRÊMEMENT FIABLE ♀️ ♀️ ♀️ !!!).

Ces derniers mois, la danseuse a également surpris ses fans avec des images comme celle-ci, dans lesquelles on la voit exhibant trop son anatomie, recouvrant parfois l’essentiel de ses mains.

Britney Spears a fait la une des journaux pour avoir affronté son père à la recherche de la liberté de sa tutelle, alors que la princesse de la pop veut reprendre le pouvoir de sa vie, se marier, avoir plus d’enfants et contrôler son propre argent.